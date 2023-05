Ventajas de las formaciones con conexiones en tiempo real y plataforma e-learning

En el Instituto Psicobiológico, la elección de una formación con conexiones en tiempo real y plataforma e-learning (online) es una decisión que brinda numerosos beneficios y oportunidades para el desarrollo de competencias emocionales. Estas formaciones ofrecen a los alumnos del Máster en Inteligencia Emocional, Psicología, Neurociencia y Salud, la posibilidad de acceder al contenido del curso y participar en las sesiones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a la tecnología de conexiones en tiempo real, los alumnos no están limitados por la ubicación geográfica, lo que les brinda una mayor flexibilidad para adaptar el aprendizaje a sus necesidades y compromisos personales.

En el Instituto Psicobiológico, las formaciones con conexiones en tiempo real se enriquecen con la metodología vivencial y experiencial, lo cual significa que los alumnos no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también experimentan de forma práctica y vivencial los conceptos y habilidades relacionados con la inteligencia emocional de forma multidisciplinar y transversal. Esta metodología se alinea con la filosofía del Instituto Psicobiológico de brindar una formación integral y profunda en el campo de la psicología y la neurociencia, destacando por su enfoque multidisciplinar y transversal en el campo de la inteligencia emocional.

El Máster en Inteligencia Emocional multidisciplinar y transversal, proporciona a los alumnos una visión sistémica de la temática, abordando aspectos emocionales, psicológicos y neurocientíficos de manera integrada. Esto permite a los alumnos comprender la complejidad de las emociones y su impacto en la salud y el bienestar, así como adquirir herramientas prácticas para intervenir en diversos contextos.

En el Instituto Psicobiológico creen en lo importante que es aprender con docentes de primera línea. Sus estudiantes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades de la mano de expertos reconocidos en el campo de la inteligencia emocional, psicología y neurociencia. Esta interacción directa y personalizada con excepcionales docentes, los distingue y asegura que sus alumnos obtengan una formación de excelencia que marque la diferencia en su desarrollo personal y en la adquisición de estrategias prácticas a nivel profesional.

Otro aspecto clave de esta formación es la oportunidad de establecer conexiones y redes profesionales significativas. Al participar en las sesiones en tiempo real y colaborar con compañeros y profesionales de diferentes partes del mundo, los alumnos tienen la posibilidad de ampliar su red de contactos y establecer vínculos con personas afines en el campo de la inteligencia emocional. Esta interacción global fomenta el intercambio de ideas, la diversidad de perspectivas y el enriquecimiento mutuo, brindando a los alumnos una experiencia educativa enriquecedora y estimulante.

Además, los estudiantes no necesitan desplazarse físicamente a un lugar de estudio, lo que les permite ahorrar tiempo y gastos asociados con el transporte y el alojamiento.

La combinación de la metodología vivencial y experiencial, el acceso a recursos digitales actualizados y la interacción global con profesionales y estudiantes de diferentes partes del mundo, brinda a los alumnos una oportunidad única para desarrollar competencias emocionales de manera flexible, práctica y adaptada a las demandas del mundo actual.