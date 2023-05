Documentación aduanera al realizar una mudanza a Tenerife

En una mudanza es imprescindible tener en regla la documentación para hacer el transporte y la recepción de los paquetes. Para evitar posibles problemas a la hora de pasar por la aduana todas nuestras pertenencias, es conveniente que no falte ningún tipo de documento legal, siendo el mejor mecanismo para no sufrir retenciones y que se realicen las entregas a su debido tiempo.

Para evitar posibles contratiempos en la aduana de Tenerife, es importante contar con profesionales de primera calidad que, en general, te puedan ayudar no solo al empaquetado y transporte, sino también a la realización de toda la documentación para que esté en regla. Para ello, empresas como Magens en Tenerife cumple esta labor dentro del despacho de importaciones y de declaraciones de aduana pendientes de resolución

Si quieres saber cuál es la documentación aduanera cuando se realiza una mudanza a Tenerife, sigue leyendo y te explicamos con detalle qué es necesario cumplir.

Mudanza dentro del territorio español

En la realización de una mudanza, es obligatorio tener en regla una documentación específica que ofrezca, básicamente, información detallada sobre el usuario que la está realizando y el tipo de paquetes que se están transportando. A continuación, se muestran los contenidos informativos para hacer la mudanza desde territorio español hasta Tenerife:

Una fotocopia del DNI o del pasaporte para obtener datos personales.

Certificado de empadronamiento.

Autorización de despacho: se permite a la empresa de mudanzas que realice la documentación en lugar del usuario.

Catalogación del mobiliario que está empaquetado indicando tamaño, peso, naturaleza del producto e, incluso, el valor de cada uno de los enseres que alberga cada paquete en el caso de que sean recursos de valor.

Mudanza desde territorio extranjero

En el caso de que se vaya a realizar una mudanza a Tenerife desde un país extranjero, es conveniente aportar la siguiente documentación:

Fotocopia del pasaporte o DNI en el caso de que se encuentre en territorio de la Unión Europea.

Un certificado que muestre la baja en la localidad desde la que se realiza el cambio de residencia. También se debe incluir el certificado de empadronamiento en España y la carta de residencia en España.

Relación de todos los recursos que se están trasladando en la mudanza. Debe aparecer bien esclarecido todo aquello que se está transportando y el valor que adquiere cada producto empaquetado.

Autorización de despacho, siendo la propia empresa la que se encarga de rellenar esta documentación.

Asegurar la entrega en el destino

La empresa Magens en Tenerife asegura la entrega de todos los paquetes de manera segura. Se rellena toda la documentación que debe ser incorporada para el paso en las aduanas. Son profesionales que cubren las distintas partes de la Península, pero también se llega a localidades como La Orotava, Adeje, Candelaria y Santa Cruz de Tenerife.



La eficiencia en el transporte es una garantía a la hora de hacer el paso por las aduanas, con el fin de que todo se encuentre perfectamente reglamentado y que no haya ningún problema logístico que pueda perjudicar el desplazamiento.