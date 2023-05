Towers IT ofrece tecnologías y productos TI para una empresa moderna y segura

Los avances tecnológicos, en especial la digitalización, no solo han posibilitado la oportunidad de llegar a un público masivo sin invertir en grandes recursos e infraestructuras, sino que también han facilitado los procesos, actividades y tareas internos que han de realizarse por parte de las empresas.

En este camino, la transformación digital ha optimizado desde la gestión, la administración y las labores manuales, hasta el análisis de datos. Gracias a este último punto, las compañías cuentan rápidamente con estadísticas que ayudan a tomar las decisiones correctas en pro de lograr una mayor productividad.

Sin embargo, hoy en día muchas empresas aún no se han adaptado los nuevos cambios y pierden competitividad frente a aquellas que si han implantado las nuevas herramientas digitales.

Towers IT Hoy en día, existen soluciones tecnológicas de última generación en el mercado internacional, pero en muchos casos no es sencillo realizar su adquisición local, y mucho menos, asegurar un soporte adecuado, tanto previo a la adquisición, como en su utilización y servicio postventa. Para solventar esto, en España nació hace casi 10 años Towers IT, una empresa que tiene como objetivo ofrecer productos con reconocimiento a nivel mundial y que complementan una gran oferta de soluciones tecnológicas.

En este sentido, la compañía trabaja con varios fabricantes de renombre a nivel internacional, que proporcionan soluciones para afrontar la necesidad de contar con tecnologías de vanguardia en ámbitos especializados, como el puesto de trabajo digital o la ciberseguridad, y que en la mayoría de las ocasiones, no operaban en España y Portugal.

La transformación digital empresarial, de la mano de Towers IT Con las soluciones que distribuye Towers IT, vinculadas a las tecnologías de la información y la ciberseguridad, las empresas podrán simplificar la gestión de su negocio. Esto es gracias a que ayudan a administrar de manera fácil y simple los dispositivos internos y externos y sus aplicaciones, controlar su uso y, sobre todo, medir y mejorar la “experiencia digital” de los usuarios. Estas soluciones despliegan micro-agentes capaces de recolectar hasta 10.000 parámetros relevantes, que proporcionan la información necesaria y el análisis para abordar cualquier proyecto de migración o virtualización asignando correctamente los recursos y con garantías de éxito.

Por otro lado, Towers IT también ofrece herramientas para analizar datos del ecosistema IT, bajar los costes de equipamiento y reducir el consumo eléctrico. En consecuencia, las empresas podrán contar con los análisis más completos e informes para tomar las decisiones correctas. Todo esto, gestionado desde un único panel de control.

Por otra parte, Towers IT ofrece a sus clientes (integradores tecnológicos y proveedores de servicios gestionados) servicios de asesoría, consultoría y postventa, para poder brindar un amplio abanico de soluciones.

En definitiva, Towers IT ofrece a sus partners (integradores de TI y proveedores de servicios gestionados) servicios de asesoría, consultoría y postventa, para poder juntos brindar un amplio abanico de soluciones que mejoren la seguridad y faciliten la transformación digital de las empresas e instituciones.