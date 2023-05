Qué dicen las casas de apuestas para el próximo campeón de Liga 23/24

La Liga española 2022/23 está llegando a su fin y, con ella, se están resolviendo las posiciones decisivas del campeonato. Las últimas en hacerlo son las plazas europeas y los descensos, pues el FC Barcelona se coronó como campeón a falta de cuatro jornadas para que se bajara el telón. Con los equipos ya pensando en el futuro y el próximo mercado de fichajes, en este artículo determinaremos quiénes tienen más posibilidades de salir campeones el próximo curso 2023/24.

Aunque todavía parece que queda mucho tiempo para el inicio de una nueva temporada futbolística, la realidad es que ya se han definido las fechas de inicio y final. La Primera División española dará el pistoletazo de salida, como ya nos tiene habituados en los últimos tiempos, el fin de semana del 13 de agosto, con todavía dos semanas más de ventana de fichajes abierta. Se cerrará con la última jornada el día 26 de mayo, fechas similares a las de este año. A partir de entonces, será el turno de las finales europeas y los partidos internacionales.

Entre los tres grandes

A más de dos meses para iniciar una nueva Liga, las apuestas online, que permiten determinar el ganador de una competición y que recogen las diferentes casas de apuestas, cuelgan la etiqueta de favorito al FC Barcelona. Después de tres temporadas sin salir vencedor en el torneo nacional, los de Xavi Hernández se han mostrado intratables durante prácticamente toda la presente temporada. Gran parte de su éxito ha sido la solidez defensiva, siendo el equipo que menos goles ha encajado del campeonato.

En segundo lugar, está el Real Madrid, ganador de 35 ligas. Los del Santiago Bernabéu no han sido tan regulares como mostraron en el curso 2021/22, pero no han terminado el curso de vacío. Alcanzaron las semifinales de la Champions League, a pesar de salir goleados frente al Manchester City; y consiguieron una nueva Copa del Rey en sus vitrinas venciendo al Osasuna en la final. Sea como sea, ocupan la segunda posición a nivel de pronósticos para volver a salir vencedores en el trofeo de la regularidad.



Y cierra el podio el Atlético de Madrid, en los últimos años competidor de tú a tú con los otros dos grandes del país. En los últimos años, siempre figura como uno de los favoritos para llevarse la Liga y su rendimiento así lo confirma. A pesar de que este curso han sido eliminados rápidamente tanto de Europa como de la competición copera, han acabado con un muy buen sabor de boca y siendo, de la mano del Cholo Simeone, uno de los clubes que mejor espectáculo futbolístico ha ofrecido a sus aficionados.

Condicionantes que tener en cuenta



Como hemos comentado a lo largo del artículo, todavía queda mucho tiempo para que la próxima temporada dé el pistoletazo de salida de manera oficial. Así pues, también se deben considerar una serie de condicionantes que mencionaremos rápidamente. Uno de ellos es la continuidad de los técnicos. Mientras que tanto en el Camp Nou como en el Metropolitano parece que no habrá demasiados cambios por lo que respecta al banquillo, en el Santiago Bernabéu puede producirse una salida de Carlo Ancelotti.

Otro de los aspectos en los que fijarnos es en los fichajes, que pueden hacer cambiar la opinión del público respecto a qué equipo será el favorito. De hecho, los tres clubes mencionados son los que más suelen gastar en las ventajas de fichajes y se espera que este verano vuelva a haber movimientos destacados. ¿Regresará Leo Messi a la disciplina del FC Barcelona? ¿Tirará la casa por la ventana Florentino Pérez por alguna superestrella? ¿O será el Atlético de Madrid quien firme el gran nombre del verano?



Y no por último es menos importante el inicio de la temporada. Aunque a lo largo del curso se disputen 38 jornadas, el rendimiento en las primeras es fundamental para determinar o no las opciones de título. Ninguno de los grandes suele dejarse demasiados puntos en el camino y empezar con resbalones inesperados pueden hacer que los primeros posicionados se vean muy lejos y sea todavía más difícil alcanzarlos. Un buen arranque, aunque este sea en pleno verano y en el mes de agosto, es sinónimo de éxito.