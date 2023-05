​Einer Rubio se corona en Crans-Montana: ¡triunfo en la 13ª etapa del Giro!

¡Va por ti, Óscar Rodríguez! Los sinsabores de un Giro de Italia 2023 hasta este viernes de agrio paladar para Movistar Team han quedado plenamente compensados con el éxito de Einer Rubio en Crans-Montana. El joven colombiano, en su cuarta temporada con los colores telefónicos, batió a rivales de enorme prestigio para lograr su segunda victoria del año -12ª de los azules en 2023- y estrenarse en una Gran Vuelta con enorme inteligencia.



Se había filtrado el de Chíquiza en un quinteto con Paret-Peintre (ACT), Gee (IPT) y quienes habían de ser a la postre sus dos máximos rivales: Cepeda (EFE) y Thibaut Pinot (GFC). Los mil y un ataques del veterano galo en los 13 km de la subida final hicieron sufrir de lo lindo a Rubio, quien sin embargo se rehizo una y otra vez para llegar al kilómetro decisivo con opciones.

Allí, Einer asestó el golpe definitivo para alzar los brazos y otorgar a la estructura Abarca Sports su 127º triunfo en rondas de tres semanas, 24º en un Giro donde Movistar Team rompió cuatro años de sequía para volver a brillar como merecen. Emulando, además, a Mauricio Soler, quien logró aquí, días antes de su desgraciado accidente, otra victoria para Movistar Team en la Vuelta a Suiza de 2011.

DECLARACIONES / Einer Rubio:

“Es mi gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro. El otro día tuve inconvenientes con el clima; la lluvia ha sido muy dura para mí ayer. Pero sabía que no tenía que darme por vencido, tenia que seguir, buscar mi oportunidad, y hoy la he tenido. Gracias a Dios; a las personas que siempre me ayudan. Se ha cumplido hoy el sueño.

Sabía que Pinot venía muy fuerte, y que Cepeda también estaba muy bien. ‘Solo’ tenía que dejarlos a los dos, jugar un poco mi estrategia, y por eso esperé al final. Seguro que en un rato seré consciente de lo que he conseguido; ahora venía a tope y solo con el pensamiento de tratar de ganar. Lo he conseguido, y voy a disfrutar mucho esta victoria”.