Augusto Fernández: "Me gustaría ir a la Fórmula 1"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a los aficionados al motociclismo una nueva entrega de ‘La Caja de DAZN’. En esta ocasión, Augusto Fernández, el rookie de MotoGP que logró el pasado fin de semana su primer cuarto puesto en la categoría reina, charla con Izaskun Ruiz y se sincera sobre las dificultades que ha tenido que superar a lo largo de su carrera para poder llegar al Mundial.



El campeón del mundo de Moto2 reconoce que su camino hasta la categoría reina no ha sido el más habitual: “Mi llegada a MotoGP fue por una vía distinta a la tradicional. Empecé en un parking con Chicho Lorenzo y no teníamos ningún objetivo de llegar a nada, simplemente me gustaban las motos. Fuimos ahí a probar y a aprender a ir en moto. Pero Chicho, que es muy competitivo también, estaba muy enfocado en carreras y carreras. Vimos que se me daba bien y hasta ahora”.

El cuarto puesto que logró en el GP de Francia fue el colofón a un gran inicio de temporada, donde ha conseguido terminar todas las carreras. El propio piloto destaca sobre su aterrizaje en la categoría: “Sí que me siento piloto de MotoGP, pero estoy en un proceso de adaptación. He pasado de luchar por la victoria cada fin de semana a tratar de lograr buenas posiciones, queda mucho trabajo”.

Augusto ha reconocido la ilusión que le hace compartir paddock con el que, desde que llegó al máximo nivel, se convirtió en su referente: “Marc (Márquez) ha sido del que me ha empapado más como piloto. Siempre he tenido a Valentino (Rossi) como ídolo, pero siempre he querido pilotar como Marc. Desde que llegué he intentado copiar su estilo”. Sin embargo, asegura que en quien más se fija fuera de la pista es en Rossi: “Cuando termine mi carrera llena de éxitos en las motos, que todavía me queda mucho, me gustaría ir a la Fórmula 1, ese ha sido mi sueño como carrera perfecta. Un poco como ha hecho Valentino”.

El balear, con su 1,80m. de altura, es el tercer piloto más grande de la parrilla: “La altura y el peso han llegado a ser una obsesión. Los altos también tenemos nuestras ventajas y hay que aprovecharlas y sacar partido en vez de quejarnos siempre. Ahora, en MotoGP estoy más aliviado, pero siguen siendo más bajos que yo. Le pregunté a Pol (Espargaró) que cuanto pesaba, y le sacaba 10 kilos, así que no podía relajarme”.

Además de esta nueva entrega de ‘La Caja de DAZN’, la plataforma ofrece en directo y bajo demanda el Mundial de motociclismo, cuyas próximas paradas son Italia, Alemania y Países Bajos, en tres pruebas consecutivas de MotoGP que comenzarán el fin de semana del 10 y 11 de junio en Mugello.