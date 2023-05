Cómo diferenciar una buena agencia inmobiliaria entre toda la oferta existente, por MTB Gestión Inmobiliaria

En épocas de turbulencia financiera como la actual, el mercado inmobiliario siempre ha sido un sector seguro donde invertir, puesto que los inmuebles de lujo o alto standing suelen mantener sus precios estables.

En este contexto, a los compradores se les abre una oportunidad para invertir en un bien que, casi con seguridad aumentará su valor, mientras que para los propietarios vender será más fácil gracias al aumento de la demanda. Ante este panorama, en los últimos años, se ha visto un incremento de la actividad inmobiliaria dentro del segmento prime en Madrid. Esto ha motivado la aparición de muchas agencias e intermediarios inmobiliarios. Sin embargo, a la hora de contratar los servicios de una de ellas se debe tener en cuenta una serie de factores para saber diferenciar entre una excelente empresa de una no tan fiable. La experiencia, la seriedad, la profesionalización, el prestigio empresarial, las referencias de clientes... son algunas de las cuestiones que debe reunir una agencia inmobiliaria, tal y como sucede con MTB Gestión Inmobiliaria.

Cómo reconocer una agencia inmobiliaria con servicios de calidad En el momento de elegir una inmobiliaria es aconsejable repasar la experiencia de cada una de las candidatas. Por lo general, una agencia con gran experiencia cuenta con un personal cualificado y con amplios conocimientos sobre el mercado. Esto suele traducirse en garantía de éxito. Otro factor importante a tener en cuenta son las referencias y reseñas de clientes, para saber si son fiables o no. Sin embargo, muchas veces sucede que no es fácil acceder a estas valoraciones, por lo que las agencias que sean claras en este aspecto serán de fiar. Es muy importante que la agencia, desde el principio del proceso de comercialización de una propiedad, sea absolutamente transparente, y que los agentes encargados de la venta o alquiler asesoren, gestionen e informen al cliente de todos los pasos realizados y mantengan al día toda la información relevante. En otras palabras, total transparencia entre la agencia y los propietarios, que son, al fin, sus clientes principales.

Acerca de MTB Gestión Inmobiliaria y sus servicios inmobiliarios En Madrid, todas estas cualidades descritas anteriormente pueden ser encontradas en MTB Gestión Inmobiliaria. Se trata de una "boutique" inmobiliaria que combina más de 15 años de experiencia con un trato personal y cercano. Además, posee una plantilla de profesionales altamente calificados, que se encuentran en constante formación y estudio de los últimos cambios en el mercado inmobiliario. A su vez, ofrece una amplia variedad de servicios. Lo más apreciado y valorado de MTB Gestión Inmobiliaria es el servicio personalizado durante todo el proceso de intermediación inmobiliaria. Además, ofrece servicios paralelos para adelantarse y cubrir todas las necesidades de sus clientes, tales como decoración real o virtual de la casa a vender, elaboración de fotografías y vídeos promocionales y reformas parciales o integrales de las propiedades vendidas.

MTB Gestión Inmobiliaria cuenta con propiedades exclusivas tanto para la venta como para el alquiler. Además, proporciona asesoramiento personal en herencias y divorcios, así como servicios de personal shopper inmobiliario.