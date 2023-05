La ingeniosa fábula de Filosofía Política que todos los parlamentarios deberían leer, 'Timocracia'

Editorial Caligrama publica la nueva propuesta de Maluy Benet, una intelectual valenciana que está echando abajo la puerta del mercado literario. Nunca está de más pensar el país en el que uno habita. Ese ejercicio de reflexión, de hecho, se antoja más necesario que nunca en los tiempos actuales, tan dados a lo presuroso, lo líquido y al imperio del relato oficial, con eso que se ha dado en llamar la posverdad.

Por lo tanto, es de agradecer que aparezca en el mercado literario una obra tremendamente lúcida que ayude a poner pie en pared y hacer que las personas se detengan a examinar hacia dónde les lleva esta alocada manera de funcionar en sociedad. Por muchos motivos, ha llegado el momento de retornar al ágora y participar de manera consciente en nuestra forma de Gobierno.

Tal es la pretensión con la que Timocracia, la nueva entrega de Maluy Benet, hace su puesta de largo. Escrita originalmente en valenciano, esta alquimista del relato regala todo un festín literario que funciona como una fábula cargada de humor inteligente e ironía: la mejor receta para hacer reflexionar. La obra es todo un aldabonazo a las conciencias dormidas y pasivas. Se estructura en torno a un hábil trampantojo: sitúa los lectores en la quizás no tan imaginaria República de Birciva, donde su provincia homónima parece decidir separarse de Redenia y montarse por su cuenta un Estado independiente…

A través de esta original propuesta, la autora hace reflexionar, de forma socarrona y no sin cierta retranca, en los ingredientes que se necesitan para cocinar un país que pueda considerarse legítimo en sí mismo y en las cuestiones en las que hay que reparar antes de salir a las calles alegremente en torno a unas pancartas y unas proclamas: la especulación del suelo, la gestión de los medios de locomoción, cómo disminuir la brecha entre pobres y ricos… Sobre todo, cuál es la manera efectiva de combatir la corrupción que viene heredada de Redenia y que parece tan metida en la piel como la costra en las uñas de los pies cuando no existe la higiene adecuada.

El libro sumerge a los lectores en un debate necesario para escapar de tanto bocazas y tanto ruido alrededor de las ideas, de lo que debe significar un sentimiento de pertenencia y una vida sana en sociedad. En definitiva, pone el foco el eterno dilema de la condición humana y traslada la pregunta de cómo es posible que un mismo ser vivo —pensante, se supone— sea capaz de llevar a cabo actos generosos y altruistas… y poco después desempeñarse como un tipo carente de empatía. Por muchas cuestiones, de fondo y forma –es una narración bellamente escrita y coronada con una mirada larga—, es conveniente que todos los lectores den un paseíto por la República de Birciva. No se arrepentirán: pensarán andando, como hacían los peripatéticos de la Antigua Grecia.

La autora Maluy Benet es una autora muy prolífica a la que se le podría calificar como toda una mujer del Renacimiento, debido a su interés y aplicación en muy distintas materias, como la traducción y la fotografía. En su haber se encuentran libros de texto y adaptaciones, así como el libro electrónico Un passeig sentimental per l’Escola les Carolines (Amazon, 1998), con Chon García-Sala e ilustraciones de Ortifus. Más: la novela colectiva Hostes (1994) con la Editorial Marfil, y las novelas juveniles L’últim paradís (2001), Missatge en un rellotge (2005) y Un café sol (2015) con Tabarca Llibres. Se alzó como ganadora del premio literario de novela negra de Alcúdia con La cuscusera farcida y del primer concurso erótico Cafè Claca con Els raig sobre la finestra. Igualmente, se hizo con el II Premis Ciutat d’Alzira con Una història petita d’una dona qualsevol. No está de más destacar que es miembro de AELC y de CEDRO, además de haber llevado a cabo sustanciosas colaboraciones en exposiciones de talla internacional. Su visión de África es especialmente celebrada.

