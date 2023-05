Learning clubs: rompiendo la brecha entre teoría y práctica

Como respuesta a las dudas a la hora de llevar a la práctica libros sobre liderazgo, negociación, ventas o incluso a sesiones de formación, Ian Gibbs decidió fundar los Learning Clubs, clubes de aprendizaje que están diseñados para romper la brecha entre la teoría y la práctica.

“Se trata de ayudar a obtener todo el potencial, con nuevas habilidades y métodos que rara vez se usan en las sesiones de formación o clases online ya que combina hasta cuatro formas de aprendizaje” comenta su creador.

Son, como indica, hasta cuatro los métodos que potencia. Aprendizaje activo, autodirigido, social y mastermind permiten a profesionales desarrollar sus habilidades para el trabajo y progresar incluso en momentos de estancamiento.

Formados por tres o cuatro personas y acompañados de un facilitador, cada miembro será responsable de lo que quiere aprender pero también de apoyar al resto. “Hay mucho aprendizaje en la polinización cruzada. Se aprenden cosas distintas, algo que al principio choca, pero que se ve enriquecido por las experiencias y conocimientos de los demás, que no necesariamente tienen que ser profesionales de un sector, sino también estudiantes, adolescentes, jubilados o cualquiera que se interese” comentan.

En los dos años que lleva dirigiendo este tipo de Learning Clubs, Gibbs ha visto ya resultados increíbles, logrando sus participantes metas más allá de las expectativas que tenían. “Hemos tenido a quien ha sido capaz de hacer presentaciones en inglés después de no ser capaz de conseguirlo en años, quien ha duplicado cuotas de ventas, quien ha finalizado un libro pese al bloqueo… En realidad estos clubes lo que ayudan es a hacer consciente a los participantes de conocimientos que tienen pero no aplican y que necesitan para ser mejores líderes, negociadores o vendedores” explica.

Lo que les falta, según su experiencia, es la oportunidad de concentrarse, el tiempo para planificar y la motivación para intentarlo. Esto es exactamente lo que proporciona el Learning Club. Durante cada sesión, los miembros establecen objetivos reales justo fuera de su zona de confort, planifican una estrategia de cómo lograrlo y luego reflexionan sobre sus éxitos y fracasos. Así es como aprenden.