Reskyt participa en la 40ª edición de la Feria eShow de Barcelona, una de las ferias de referencia para el mundo del e-commerce

En marzo pasado, Reskyt, una empresa destacada en el desarrollo de aplicaciones para tiendas en línea, participó en la Feria eShow de Barcelona. Este es un evento que reúne cada año a algunas de las empresas más destacadas del mundo del e-commerce, siendo un punto de encuentro ideal para crear sinergias entre profesionales y organizaciones.

La presencia de Reskyt en esta feria sirvió para mostrar al mundo muchas de sus novedades, pero también para consolidar su posición como una de las compañías referentes de su sector, ayudando a muchos otros negocios a aumentar sus ventas y lograr un mayor crecimiento mediante la implementación de diferentes herramientas digitales modernas.

Reskyt asiste a una de las ferias más importantes para el sector del e-commerce Durante los días 7 y 8 del pasado mes de marzo, tuvo lugar en Barcelona una nueva edición de la Feria eShow, concretamente su 40ª edición, un evento de referencia para todos los negocios que se proyectan dentro del contexto de la economía digital. Reskyt fue uno de los asistentes al prestigioso evento, quien durante estos dos días presentó ante la audiencia algunas de las novedades de su plataforma de creación de apps, realizando demostraciones a los e-commerce asistentes, quienes pudieron conocer de primera mano todo lo que la firma puede ofrecerles, y cómo a través de ella pueden aumentar sus ventas, mejorar su posicionamiento de marca y optimizar la experiencia de compra de sus clientes.

Por otro lado, la Feria eShow también sirvió como un escenario perfecto para el reencuentro de Reskyt con sus clientes y partners después de la pandemia. Y es que, en efecto, esta feria catalana es precisamente un lugar idóneo para el networking con los clientes y partners, para conocer los avances en el mundo del comercio electrónico a la misma vez que se comparten experiencias enriquecedoras. A esto hay que sumar que, a diferencia de ediciones anteriores, este año se organizaron diferentes ponencias muy interesantes que fueron de gran aprendizaje y provecho para los e-commerce que asistieron al evento.

Una de las plataformas más efectivas para impulsar e-commerce de alto rendimiento Algunas de las novedades que presentó Reskyt durante la feria fueron prestaciones avanzadas de su plataforma, prestaciones que efectivamente la convierten en una de las plataformas más potentes a nivel mundial. De hecho, ahora mismo es una de las pocas que se puede conectar a cualquier plataforma de e-commerce tales como Vtex, Magento, Shopify, Prestashop, Woocommerce o Logicommerce, entre muchas otras. Esto proporciona muchísimas facilidades y optimiza el funcionamiento de una empresa cuyas ventas se realicen de manera digital, impactando positivamente en su rentabilidad.

La recepción que logró Reskyt frente a los e-commerce fue muy notable. De hecho, su participación en el evento fue todo un éxito y una grata experiencia que ha dejado también muchas cosas positivas a la compañía. Como conclusión, se puede decir que la participación de Reskyt en esta edición 2023 de la Feria eShow en Barcelona fue una excelente forma de demostrar el compromiso que la empresa tiene con la innovación, siendo una de las herramientas que pueden ayudar más a incrementar las ventas de una tienda online.

Por otro lado, no hay que olvidar que la Feria eShow siempre se ha caracterizado y reconocido por atraer a las empresas de e-commerce más importantes del mundo. De manera que la presencia de Reskyt en la feria confirma que, en efecto, se trata de una de las compañías líderes del mundo e-commerce.

En todo caso, si se quiere conocer mejor todos los servicios que ofrecen, en su página web se puede encontrar toda la información sobre la creación de apps desde su plataforma (funcionalidades, precios, casos de éxito, etc.).

Hoy en día, Reskyt cuenta con más de 370 apps de alto rendimiento, entre ellas algunos de los mejores e-commerce del país, más de 15 millones de descargas, más de 75 millones de notificaciones Push enviadas y la impresionante cifra de más de 400.000 visitas diarias.

Reskyt se ha convertido en la referencia de creación de apps de los e-commerce que quieren una app a medida, con la ventaja de tener su e-commerce integrado con la app pero con funcionalidades nativas. La capacidad de personalización que tienen es lo que ha hecho que hoy en día tengan algunos de los e-commerce más grandes de España (Atrápalo, La casa del Libro, Pc Componentes, Intersport, Douglas, Primor, Sprinter, Deporvillage, Munich, Planeta Huerto, Gioseppo, La Sirena, Atida mi farma, Tea Shop, etc.).