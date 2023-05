"A 22 pasos del éxito: De 0 a 25.000.000€", de Enrique Moris, libro más vendido en Amazon

El libro de Enrique Moris "A 22 pasos del éxito: De 0 a 25.000.000€" está batiendo récords en Amazon. Desde su salida, lidera el "Top de Ventas". En sus primeros cinco días, ha vendido diez mil ejemplares, a dos mil diarios, tanto en edición impresa como en la digital. Enrique Moris es un emprendedor nato y ha querido compartir su experiencia con todos los que quieran emprender sin necesidad de invertir (y, por tanto, de arriesgar) su patrimonio. Por esto ha escrito "A 22 pasos del éxito: De 0 a 25.000.000€", su primer libro. Y no puede haber empezado con mejor pie, ya que está vendiendo a razón de dos mil ejemplares diarios desde que se puso a la venta en Amazon.

En sólo cinco días, Moris ha superado la "barrera" de los diez mil libros vendidos, convirtiéndose en el autor "Top de Ventas" en la tienda online más grande e importante del mundo. Esto, sólo en Amazon España. Pero tiene compradores de América Latina y Estados Unidos, donde tiene pensado dar el salto.

Enrique está acostumbrado a poner negocios exitosos en marcha. Pero también sabe lo que es y significa equivocarse. Lo que le distingue de otros no es una infalibilidad que no tiene, sino su capacidad de aprender de sus equivocaciones.

"Básicamente, llevo 14 años emprendiendo y he cometido muchísimos errores que me han generado aprendizajes super importantes", comenta Enrique. Aprendizajes de errores que han sido "claves si quieres tener éxito, y he querido reflejarlo en un libro para ayudar a otras personas que, como yo, empiezan sin ningún "mentor" en el mundo de los negocios, inversión, emprendimiento..."

"En España nos da miedo hablar de dinero –dice–. Cuando yo empecé, habría pagado muchísimo por escuchar las claves del éxito de alguien con un patrimonio multimillonario. Por desgracia no lo encontré, así que he querido ayudar desde mi posición a todos los que empiezan".

¿Y qué se puede encontrar en este libro, que podríamos calificar casi como autobiográfico, "A 22 pasos del éxito: De 0 a 25.000.000€"? Pues bien: Enrique Moris desgrana en él las 22 claves, ("22 pasos") necesarias para llegar al triunfo, independientemente de la situación en la que uno esté o del capital del que disponga para emprender un negocio.

Moris analiza por qué ese "uno" está en la situación en la que se encuentra y cómo puede cambiarlo drásticamente; explica cómo poder empezar a generar capital, paso a paso, desde cero, desde casa y sin un capital inicial. Da pautas importantes sobre cómo empezar a gestionar el capital que se vaya obteniendo, como hacen las personas de éxito. Y comparte una serie de trucos, reflexiones y aprendizajes, que el lector podrá poner en práctica desde el "minuto uno" y que repercutirán favorablemente en su situación personal y financiera.

Enrique Moris estaba convencido de la buena acogida del libro por el valor que aporta su contenido y por su carácter práctico, pero le ha sorprendido "que se convirtiese en el libro más vendido de España desde el primer día", confiesa.

Moris, que reconoce que tiene "negocios que me funcionan muy bien", puntualiza su primer libro no es uno de ellos. "La impresión y la logística tienen unos costes muy altos. Prácticamente lo vendo a precio de coste. Mi objetivo no es ganar dinero con él, sino ayudar a todos los que están en la misma situación que yo estaba hace 14 años; ayudarles a agilizar todo este proceso, para ahorrarles los quebraderos de cabeza con los que se encontrarán en el duro camino del emprendimiento".

¿Autoayuda? No, gracias. "A 22 pasos del éxito: De 0 a 25.000.000€" no es un libro de esos, como ya están diciendo algunos que probablemente ni lo hayan leído."No encontrarás ninguna persona de éxito que no tenga haters", comenta Enrique. "Soy una pequeña hormiga en el mundo empresarial, pero tengo una cosa clara: si tienes detractores, estás haciendo las cosas bien. Por mi forma de expresarme, muchas veces excesivamente honesta, polarizo mucho, tengo verdaderos fans que se tirarían de un rascacielos conmigo, y también tengo muchos haters. Es parte del proceso. Para mover los números que muevo hace falta mucha exposición, si llegas a millones de personas cada mes, un pequeño porcentaje de ellos te juzgarán sin conocerte".

¿Qué aconseja Enrique Moris a los emprendedores que quieren abrirse camino? "Que piensen un poco más a largo plazo", señala. "Es uno de los puntos más importantes de mi libro. La situación en la que estás en tu vida no es más que el conjunto de decisiones que has tomado. Si han sido buenas estarás en una buena situación; si has encadenado malas decisiones, estarás en una situación mala. En mi libro enseño a analizar esto y a tomar las decisiones adecuadas, sacrificando en muchos casos algunos beneficios a corto plazo, para crecer mucho más a largo plazo".

Ficha del libro:

"A 22 pasos del éxito: De 0 a 25.000.000€".

Enrique Moris

Piquer Editorial

Excelentes valoraciones en Amazon

Edición impresa en tapa blanda y en versión Kindle