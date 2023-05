Es de sobras sabido que en España somos una nación apasionada por el deporte, por lo que puede que no sea una gran sorpresa saber que la escena de apuestas es enorme. Aunque los juegos de azar se legalizaron en 2011, la primera licencia de apuestas no se otorgó hasta 2012. Este comienzo lento no fue ideal, pero el proceso se perfeccionó de todos modos y, como resultado, muchas casas de apuestas comenzaron a ingresar al mercado. Así que si quieres apoyar a tu equipo de basket favorito en el mundial de este año, pero no sabes dónde hacerlo te dejamos este listado con las mejores casas de apuestas online.

Independientemente de la disciplina, todos los aficionados al deporte disfrutan de las competiciones internacionales. La idea de ver a los mejores atletas de diferentes partes del mundo compitiendo contra sus pares de otro país es increíblemente tentadora. Eso es aún mejor cuando hablamos de deportes de equipo. Y esa es precisamente una de las razones por las que las Copas del Mundo llaman tanto la atención.

Ciertamente, el último par de años ha sido increíble para los fanáticos de este tipo de competencias. Por ejemplo, primero tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevarán a cabo en 2021 debido a la pandemia mundial. Luego, el último mes de 2022 vio la última competencia de fútbol con la Copa Mundial de la FIFA celebrada en Qatar. Marzo de 2023 fue el turno de los aficionados al béisbol, que disfrutaron del Clásico Mundial de Béisbol. Y el próximo agosto es tiempo de baloncesto, con la Copa del Mundo FIBA.

Lo que sabemos hasta ahora del mundial de baloncesto

La 19ª edición de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA está programada del 25 de agosto al 10 de septiembre de 2023 y marcará varios momentos históricos para el deporte. Por ejemplo, el evento será copatrocinado por tres países (Filipinas, Japón e Indonesia) por primera vez desde su creación. Además, esta es también la primera vez que la selección nacional de un país anfitrión no se clasifica para el torneo.

Además, el torneo contará con 32 equipos por segunda vez en su historia: 5 equipos de África, 7 de América, 8 de la coalición Asia-Oceanía y 12 de Europa. Para la primera ronda, conocida como fase de grupos, los equipos clasificados se dividirán en ocho grupos de cuatro y jugarán una vez contra los otros tres. Luego, los 2 mejores equipos de cada grupo pasarán a la segunda ronda y el resto jugará dos partidos de clasificación para determinar la nueva clasificación. A continuación, la segunda vuelta constará de cuatro grupos de cuatro equipos que volverán a jugar entre ellos y los dos primeros pasarán a la fase final.

Formato de la Copa del Mundo FIBA

Al igual que en la edición de 2019, la Copa Mundial FIBA 2023 se jugará en tres fases: la fase de grupos, la segunda ronda y la fase final.

En la fase de grupos, los 32 equipos clasificados se clasificarán en ocho grupos de cuatro (A–H), donde cada equipo de un grupo jugará entre sí una vez. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

Los dos últimos equipos jugarán dos juegos de clasificación para determinar los puestos 17 a 32. En la segunda ronda, habrá cuatro grupos (I-L) de cuatro compuestos por los equipos que avanzaron de la primera ronda, nuevamente jugando entre sí una vez. Los dos primeros equipos de los grupos I a L se clasificarán para la fase final.

Los equipos que perdieron en los cuartos de final luego jugarán juegos de clasificación para determinar los rankings del 5 al 8.

Equipos que participarán en el mundial de baloncesto

El grupo de 32 equipos consta de 12 participantes europeos, 7 equipos de América, 8 escuadrones asiáticos (incluidos Australia y Nueva Zelanda que jugaron en los clasificatorios asiáticos) y 5 equipos africanos.

Podría decirse que los Clasificatorios estadounidenses proporcionaron la mayor sorpresa en las ventanas FIBA recientes. A pesar de tener una ventaja de 17 puntos, Argentina, repleta de estrellas, perdió contra República Dominicana 75-79 y quedó eliminada de la contienda por la Copa del Mundo. La selección argentina ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo FIBA 2019. Será su primera ausencia del evento desde 1982.

Cronograma de la FIBA World Cup 2023

La primera ronda de la fase de grupos tendrá lugar del 25 al 30 de agosto. La segunda ronda está programada del 31 de agosto al 3 de septiembre.

La fase final de la Copa del Mundo FIBA se llevará a cabo del 5 al 10 de septiembre. Todos los horarios aún no se han confirmado.

Cuartos de final: 5 y 6 de septiembre. Semifinales: 8 de septiembre.

Final: 10 de septiembre.

Sigue tu evento favorito y no te pierdas las últimas noticias sobre el mundial de baloncesto 2023.