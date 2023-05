El sector inmobiliario en franquicia es uno de los que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años y uno de los más rentables

Según se desprende del Informe realizado por Tormo Franquicias y Franquiciashoy, operan actualmente en el sector 48 enseñas inmobiliarias que suman más de 2.400 unidades operativas El sector inmobiliario en España es un pilar fundamental en la economía que se ha visto sometido a diversas fluctuaciones en las últimas décadas. Acontecimientos recientes como la crisis económica y la situación social y política nacional e internacional, están influyendo notablemente en este sector, aunque lo cierto es que, en el ámbito de la franquicia, su tendencia está al alza y vive un proceso de desarrollo significativo. Lo cierto es que la vivienda es una de las necesidades básicas y prioritarias para cualquier ciudadano y esto ha permitido que este sector sea uno de los que mayor resiliencia presenta a nivel mundial.

Tormo Franquicias Consulting y Franquiciashoy, han elaborado un informe sectorial que analiza la situación en la que actualmente se encuentran las distintas empresas franquiciadoras que componen el ámbito inmobiliario. De este documento se desprende, en primer lugar, que operan en España 48 enseñas inmobiliarias que superan las 2.400 unidades de negocio activas. Por otro lado, se convierte en uno de los sectores en franquicia más rentables con una inversión media en torno a los 40.000 € frente a una facturación por agencia alrededor de los 300.000 €. La facturación total del sector anualmente es superior a los 745 millones de euros, siendo la inversión total de unos 100 millones de euros.

Sector inmobiliario: un mercado en continuo crecimiento

Según el Instituto Nacional de Estadística, en un año en España se realizan más de 400.000 transacciones inmobiliarias. En estos momentos se viene de dos años precedentes que han sido altamente significativos. La compraventa de viviendas creció un 34,6% en 2021 con respecto al año anterior, con 565.523 operaciones lo que supuso el mejor cierre desde 2007 y cambió de esta forma la tendencia a la baja de los dos años anteriores. En el ejercicio 2022 se han vendido 650.000 viviendas lo que supone un incremento de un 14,7% sobre el año anterior. Para este ejercicio 2023, según los principales expertos y diferentes fuentes especializadas en este ámbito, se espera una recesión de transacciones entre un 10 y un 15%. Pese a esta bajada en la compraventa de viviendas, los precios se ajustarán, pero no bajaran en términos generales y las cifras y perspectivas para el sector de agencias inmobiliarias siguen siendo altamente sustanciales.

Destacan en el Informe las tendencias a las que se están sumando la mayoría de enseñas del sector. Incluimos a continuación algunas de las más relevantes:

Preferencia por viviendas que respetan el medioambiente , utilizando materiales sostenibles y apostando por la eficiencia y ahorro energético , las renovables y los recursos no contaminantes.

, utilizando materiales sostenibles y apostando por la , las renovables y los recursos no contaminantes. Interés creciente por las zonas rurales , los compradores cada vez otorgan mayor valor a la tranquilidad, la seguridad y la naturaleza.

, los compradores cada vez otorgan mayor valor a la tranquilidad, la seguridad y la naturaleza. Alta demanda del alquiler , frente a la compra de propiedades.

, frente a la compra de propiedades. Auge del modelo de agencia inmobiliaria en entorno online , ofreciendo los mismos servicios que la oficina física y sumando nuevas herramientas y tecnología que facilitan el trabajo de los agentes y disminuye costes.

, ofreciendo los mismos servicios que la oficina física y sumando nuevas herramientas y tecnología que facilitan el trabajo de los agentes y disminuye costes. Aumento de los "coworking" inmobiliarios, donde se comparte espacio con otras empresas o startups y permite reducir gastos. Tres grupos claramente diferenciados

Por último, el Informe realiza una distinción, entre la diversidad de marcas inmobiliarias en franquicia, en función de la inversión requerida para su implantación:

Franquicias con una inversión superior a los 100.000€. Estas agencias operan principalmente con propiedades de un mayor precio. Lideran esta categoría John Taylor, Keller William. Engel & Völkers y Coldwell Banker. En este grupo las cifras de facturación media superan los 833 mil euros, mientras que debe asumirse una inversión media en torno a los 180 mil euros.

Estas agencias operan principalmente con propiedades de un mayor precio. Lideran esta categoría John Taylor, Keller William. Engel & Völkers y Coldwell Banker. En este grupo las cifras de facturación media superan los 833 mil euros, mientras que debe asumirse una inversión media en torno a los 180 mil euros. Franquicias con una inversión que oscila entre los 30.000€ y los 100.000€. Dentro de esta división se encuentran enseñas tan relevantes como Donpiso, Remax, Century 21, Tecnocasa o Redpiso. La facturación media es de 357 mil euros, frente a una inversión para su puesta en marcha de 47 mil euros.

Dentro de esta división se encuentran enseñas tan relevantes como Donpiso, Remax, Century 21, Tecnocasa o Redpiso. La facturación media es de 357 mil euros, frente a una inversión para su puesta en marcha de 47 mil euros. Franquicias que requieren una inversión inferior a los 30.000€. Aquí se incluyen marcas como Look & Find, Alfa Inmobiliaria, Best House o Maklarhuset, entre otras. En este grupo disminuyen significativamente las cifras de ingresos y también de inversión. 119 mil euros de facturación frente a 11 mil euros de inversión media. En conclusión, en este informe se puede conocer el comportamiento detallado del sector inmobiliario y las 48 marcas franquiciadoras que lo conforman. Se puede acceder directamente al informe haciendo clic aquí.