Preparar un buen perfil de LinkedIn con la ayuda de los expertos de Coacher

LinkedIn se considera una de las redes sociales profesionales más importantes a nivel mundial y tiene cientos de millones de usuarios registrados y una actividad constante, tanto por parte de particulares como de empresas.

En esta red social, la mayoría de las pequeñas, medianas y grandes marcas publican sus ofertas laborales. Pero también Linkedin es una herramienta usada por recruiter y headhunter para encontrar el mejor talento para sus vacantes. A día de hoy no tener un perfil de LinkedIn es como no estar en el mercado laboral. Cada vez más es importante estar visible y tener un perfil optimizado para poder aumentar las posibilidades de poder acceder a las oportunidades laborales que uno desea. Tener un perfil visible y atractivo es fundamental a la hora de ser "encontrado" por parte de estas empresas. Por ello, la plataforma Coacher, experta en coaching laboral y asesoramiento profesional, ofrece a sus clientes un servicio exclusivo para revisar, preparar o mejorar su perfil de LinkedIn.

Por qué hacer revisiones del perfil de LinkedIn con un asesor profesional Hoy en día, cualquier compañía, relacionada o no con el ámbito digital, cuando está inmersa en un proceso de búsqueda de personal para una vacante concreta, revisa el perfil de LinkedIn de un usuario para conocer su actividad en el mercado, su trayectoria y especialidades, e incluso sus referencias. Por lo tanto, el perfil de LinkedIn se convierte en una herramienta sumamente útil para conseguir trabajo e incluso para ser encontrado por socios potenciales. De ahí, la importancia de saber cuáles son las cosas relevantes a tener en cuenta y sobre todo es de gran importancia tener a un experto que pueda revisar el perfil para mejorarlo y optimizarlo y así aumentar las probabilidades de éxito en una búsqueda de trabajo.

A su vez, este tipo de experto conocen cuáles son las tendencias del mercado laboral y cómo añadir contenido específico que pueda potenciar el posicionamiento en la red social.

En Coacher el cliente podrá encontrar un gran equipo de expertos con conocimientos en diferentes áreas de negocios dispuestos a ayudar a sus clientes a mejorar su perfil de LinkedIn y así aumentar el éxito en un cambio profesional. Para lograrlo, estos lo ayudarán a identificar e implementar palabras claves en tu perfil y ayudarán a optimizar el contenido para aumentar las posibilidades de aparecer en las búsquedas de los reclutadores y negocios y sobre todo para que el algoritmo de LinkedIn lo posicione en las primeras posiciones y destaque tu perfil. Es importante mencionar que en Coacher hay expertos especializados en diferentes sectores como por ejemplo tecnología, digital, start-up, consultoría, logística y retail, entre otros.

Perfil de LinkedIn, una herramienta potencial para conseguir trabajo LinkedIn es una de las herramientas de búsqueda de empleo más utilizadas por los profesionales en la actualidad debido a la gran cantidad de oportunidades que ofrece. Esta red social tiene diferentes funciones y espacios exclusivos para que los usuarios puedan mostrar todo su talento a las empresas y reclutadores, con la posibilidad de incluir imágenes, vídeos, experiencias, habilidades, comentarios y validaciones de otros profesionales, intereses, proyectos, etc.

Un buen perfil de LinkedIn también es una gran oportunidad para crear nuevas conexiones, conectar con especialistas en un campo específico y unirse a comunidades y en general ampliar tu network de contactos. De esta manera, es más probable encontrar empleo a partir de las validaciones, consejos, recomendaciones y redes de contacto de alto valor. Por otra parte, tener un perfil en esta red social muestra seriedad y disposición por tomarse el tiempo necesario para presentarse de la mejor forma posible. Esto aumenta la credibilidad y permite a cualquier profesional tener un impacto significativo en las empresas.

Los especialistas en LinkedIn de Coacher ayudan a sus clientes a actualizar y optimizar su trayectoria profesional en esta red social. Esto incluye elección de una foto adecuada, resaltar habilidades y cualidades exclusivas, crear una estructura cronológica, evitar fallos ortográficos y hacer un resumen altamente profesional y sobre todo optimizar el perfil para aumentar las posibilidades de ser visto por parte de las empresas.