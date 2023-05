El bróker ofrece este tipo de inversión para 877 empresas de los mercados americanos y europeo y de 128 ETFs, oferta que se irá ampliando El bróker XTB lanza en España la inversión en acciones fraccionadas. A partir de hoy 8 de mayo, el inversor podrá adquirir porciones de acciones cotizadas, es decir, el derecho a una fracción de una acción o un ETF. El objetivo de este nuevo servicio es acercar la inversión a un mayor número de clientes, que podrán adquirir acciones fraccionadas de grandes empresas desde solo 10 euros, independientemente del precio por acción de dichas corporaciones.

Con el lanzamiento de las acciones fraccionadas en el país, uno de los primeros mercados donde XTB ofrece este producto, el bróker busca minimizar uno de los principales obstáculos que encuentran los inversores a la hora de comenzar a invertir: la falta de capital suficiente. A partir de ahora, sin embargo, los inversores españoles no tendrán que comprar una acción entera, si no que pueden invertir en una fracción o parte de la misma, lo que facilita la construcción de sus carteras de manera más accesible, así como la diversificación de las mismas entre cualquier título cotizado sin importar el valor de la acción.

"La incorporación de acciones fraccionadas a nuestra oferta supondrá una ampliación de nuestra potencial base de clientes en España. Por una lado, permitirá el acceso al mercado a inversores con capitales iniciales más reducidos y, por otro, aumenta la capacidad de diversificación en acciones cuyo precio de cotización es elevado", explica Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía.

Y continúa: "las acciones fraccionadas ayudarán a diversificar las inversiones, de tal manera que cuando se destine una cantidad de dinero a un ahorro periódico se pueda distribuir entre diferentes acciones o ETFs sin la necesidad de comprar una acción completa. Sin embargo, una fracción de una acción sí que recibe el mismo trato que cualquier inversión con una acción completa. Obtiene el mismo porcentaje de revalorización o pérdida y en el caso de los dividendos cobra la parte proporcional".

Por el momento, aunque la oferta seguirá ampliándose, XTB ofrecerá acciones fraccionadas para 877 empresas (mercados americanos y europeos) y de 128 ETFs. Además, el bróker mantendrá su misma política de cero comisiones que ya tiene para el resto de productos. En este sentido, los clientes de XTB seguirán sin tener gastos en la compra y venta de acciones y ETFs en los primeros 100.000 euros mensuales, de tal forma que un pequeño ahorrador podrá comprar una acción fraccionada sin pagar comisión.

Además, con las acciones fraccionadas, los inversores reciben también el porcentaje proporcional de beneficios económicos, como son los dividendos. Por otro lado, las acciones fraccionadas de una misma empresa cotizada se van agregando en la cartera de inversión del cliente, de manera que cuando la suma de las acciones fraccionadas alcanza el monto de 1 acción completa, el inversor pasa a ser titular y tenedor de una acción completa de dicha compañía.

La inversión en España

Según las estadísticas de Clientes de XTB que describen un inversor común de España, el inversor medio es un varón de 40 años, que invierte utilizando tanto el ordenador como el smartphone y en su cartera de inversión tiene acciones de ocho empresas.

El mercado de la inversión en España está muy desarrollado. Es uno de esos ejemplos en los que, tras décadas de inversión en una economía libre de mercado, la sociedad ha descubierto desde hace tiempo el potencial que la inversión en activos financieros tiene en sus ahorros. Y en épocas de incertidumbre económica y alta inflación como la actual, es cuando este hecho cobra especial relevancia.

Los datos de XTB muestran una diferencia clara en el acercamiento a las inversiones que tiene cada país dentro la Unión Europea. Basta con mirar el porcentaje de participantes hacia la bolsa tradicional: Acciones y ETFs. Países emergentes y de Europa del Este están descubriendo ahora el potencial en los mercados financieros y lideran, sin embargo, el camino.

El interés por dicho mercado tradicional de los países de Europa occidental, en cambio, es notablemente menor. Esto muestra que los inversores se inclinan más hacia otros instrumentos financieros, como son los derivados sobre divisas (CFDs). Sin embargo la península Ibérica destaca en esta tendencia, ya que tanto en Portugal como en España, el mercado de valores constituye una parte importante de la estrategia inversora de los inversores locales. De acuerdo con los datos, los inversores interesados en Acciones y ETFs son el 45% y 29% respectivamente.

La relativa madurez del mercado español puede observarse también en otras estadísticas proporcionadas por XTB. Así, la media de edad del inversor en mercados bursátiles es de 40 años, siendo apreciablemente más alta que, por ejemplo, en Polonia (34 años). Además, en cuanto al género, existe una amplia mayoría de hombres, ya que forman casi el 90% de los Clientes de XTB, comparado con Rumanía, donde uno de cada cinco inversores es mujer.

Merece la pena enfatizar que España es uno de los mercados más relevantes para el Grupo XTB. No en vano, tras 15 años de actividad en este país, es uno de los primeros mercados de la compañía tras República Checa. Por otro lado, el volumen de transacciones realizadas tanto en los mercados de derivados como contado a través de dispositivos móviles, empieza a dominar a las realizadas mediante el ordenador. También se refleja así en el caso de Acciones y ETFs: estas se realizan a través de la App móvil en el 51% de los casos.

"Si bien los inversores españoles se pueden catalogar en general como experimentados y la inversión autónoma de ahorros lleva presente en nuestro país muchos años, en general se encuentran un peldaño por debajo de los países de nuestro entorno euro en lo que a conocimientos financieros se refiere. Los mercados financieros en la actualidad se caracterizan por su alta volatilidad, por lo que la formación cobra especial relevancia", comenta Alberto Medrán, Director General de XTB España.

"Desde etapas iniciales en la educación secundaria, es fundamental comprender el funcionamiento de los mercados financieros, incluyéndose, el mercado de valores. Es por ello que desde el inicio de nuestras operaciones en España en el año 2008 hemos adquirido un firme compromiso con la sociedad en lo que a formación y acompañamiento al inversor se refiere. Iniciamos un camino que estaba inexplorado en nuestro país por parte de las entidades financieras y, en la actualidad, somos toda una referencia, algo por lo que nos sentimos muy orgullosos. La toma de decisiones de inversión estará presente a lo largo de nuestra vida, hasta una jubilación que cada vez será más dilatada en el tiempo. Por ello, y dentro de una adecuada planificación financiera de cada Cliente, vemos que las Acciones, los ETF’s o los Derivados forman cada vez una parte más relevante del abanico de instrumentos en los que diversificar en patrimonio", añade Medrán.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores Brokers de Acciones, ETFs y Derivados (CFDs), del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 500.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar también en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile (XTB App), ofrece más de 5.500 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional.

Más información en www.xtb.com/es