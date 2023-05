Seis formas de saber la antigüedad de tu smartphone

Si tiene un teléfono inteligente, probablemente esté bastante familiarizado con la cantidad de formas en que puede usarlo. Ya sabes: enviar mensajes de texto, llamar, enviar correos electrónicos, navegar por la web, y la lista sigue y sigue. Pero si hay algo que a nadie le gusta hacer más que usar su teléfono o computadora, es averiguar cuándo se hizo. Aunque no es muy común tener curiosidad sobre su fecha de fabricación, sin embargo, es muy importante ya que la edad puede afectar las otras funciones de su teléfono. Afortunadamente, en este artículo, hablaremos sobre algunas formas fáciles de determinar la antigüedad de su teléfono inteligente.

Comprobar la antigüedad de tu teléfono con estos 6 métodos

No es necesario ser un genio para averiguar la antigüedad de su teléfono inteligente, pero sí necesita algunos conocimientos y un poco de tiempo.

A continuación, le mostramos cómo saber la antigüedad de su teléfono:

1. Marque la casilla del paquete del teléfono La forma más obvia de saber cuántos años tiene su teléfono es marcando la casilla del paquete. La fecha de fabricación suele estar impresa en la caja y, si no la encuentras, es probable que no sea muy antigua. Además, cuando compre un teléfono nuevo, vendrá en una caja con un código de identificación. ¡Puede llevar este código a cualquier tienda de proveedores y pedirles detalles sobre el dispositivo para que pueda estar seguro de que es suyo!

2. Inicie sesión en su cuenta de seguridad de Google Otra forma de determinar la antigüedad de su teléfono es iniciar sesión en su cuenta de seguridad de Google. Esto le permite acceder a todo tipo de información sobre su teléfono, incluida la fecha de fabricación, la duración de la batería y el espacio de almacenamiento, así como pagar servicios adicionales. ¡Incluso puede usar esta cuenta para rastrear un dispositivo perdido o robado si es necesario!

3. Vaya a Configuración del teléfono También puede ir a la configuración del teléfono cuando desee saber cuántos años tiene su teléfono inteligente. La opción Configuración del teléfono se puede encontrar en el menú Teléfono en la aplicación de configuración de su teléfono. Esto mostrará información sobre el fabricante y el modelo de su teléfono, entre otras cosas. También verá una opción llamada Información general o Acerca del número de versión del teléfono en la sección Nombre del dispositivo o Información del software.

4. Inspeccionar usando el código del dispositivo Esto se puede hacer tomando su teléfono y conectándolo a una computadora con un cable USB. El número de serie aparecerá en la pantalla mientras hace esto. ¡Luego puede usar ese número de serie para averiguar qué edad tiene realmente su teléfono!

5. Decodifica el número de serie de tu teléfono Si aún tiene problemas para encontrar su número de serie en la lista de números anterior, intente decodificarlo. La decodificación es un proceso que convierte códigos alfanuméricos en letras y números, lo que puede ayudar a identificar detalles más específicos sobre su dispositivo, como el país y la fecha de fabricación. Aunque este método requiere cierto conocimiento de los algoritmos y puede llevar algo de tiempo, si está dispuesto a esforzarse, ¡vale la pena!

6. Encuentra el número IMEI de tu teléfono Por último, pero no menos importante, es buscar el número IMEI de su teléfono en la web y luego compararlo con otros modelos similares para determinar su antigüedad. El número IMEI es un identificador único que identifica cada modelo de teléfono lanzado por un fabricante y garantiza que cada dispositivo funcionará con su operador de red de transporte.



Conclusión

Cuando compra un nuevo teléfono inteligente, hay muchas características que pueden facilitarle la vida. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que algo se dañe o se rompa. Por eso es importante saber cuántos años tiene un teléfono inteligente para saber exactamente cuándo reemplazarlo. Ahora, la pregunta es, ¿como saber cuantos años tiene mi movil? Lo sabemos, es muy raro ser consciente de ello pero bueno, este artículo hace una lista sencilla. ¿Entonces, Qué esperas? ¡Ve y descubre cuántos años tiene tu teléfono inteligente!