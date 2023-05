Tratamiento para el apiñamiento dental, de la mano de MYCA Clínica Dental

El apiñamiento dental causa problemas de salud bucal y en la estética de la sonrisa. Hoy en día, existen tratamientos innovadores como la ortodoncia con brackets y la ortodoncia invisible.

En Madrid, MYCA Clínica Dental ofrece una amplia variedad de opciones para corregir el apiñamiento dental. Con un equipo de especialistas y tecnología vanguardista, Myca garantiza tratamientos personalizados que mejoran las condiciones dentales de cada paciente.

Soluciones para corregir el apiñamiento dental en MYCA Clínica Dental El apiñamiento dental es más común de lo que parece. Esta condición se suele presentar en niños y algunos adultos que no lo trataron en su infancia. Además de afectar la estética, causa problemas en la salud bucal, ya que dificulta la limpieza e incluso puede traer problemas digestivos a causa de una mala masticación.

Es importante entender que existen diferentes tipos de apiñamientos, los cuales varían dependiendo de la gravedad y la causa. La primera causa es por origen hereditario, la segunda lo presentan los pacientes con hábitos inadecuados como chuparse el dedo, morderse las uñas u otros objetos. Y la tercera causa puede ser la falta de algún diente o salida de dientes sin que haya espacio para ellas, como puede ocurrir con las muelas del juicio.

En todos los casos, la ortodoncia es la opción de tratamiento más adecuada para corregir el apiñamiento dental.

En MYCA Clínica Dental ofrecen la técnica tradicional que incluye el uso de brackets o arcos que aplican presión a los dientes. Su función es moverlos de forma gradual hasta conseguir la posición correcta. Pero la mayoría de los casos los resuelven con ortodoncia invisible, utilizando alineadores transparentes para corregir las malas posiciones dentales.

Tratamiento de ortodoncia en Madrid para corregir el apiñamiento dental De cualquier forma, el tratamiento depende de la gravedad del caso y la necesidad del paciente. Pudiéndose corregir en pocos meses o necesitar un par de años. En todos los casos se puede usar ortodoncia tradicional o la invisible.

Esta última ofrece múltiples ventajas como la comodidad y discreción, ya que los alineadores son removibles y prácticamente invisibles. Además, no limita la alimentación, tampoco generan irritación, se puede mantener mejor higiene y disminuye el tiempo del tratamiento.

Para comenzar el proceso, en Myca realizan un estudio completo para diagnosticar y planificar el mejor tratamiento personalizado para la mordida incorrecta, sea causada por la separación en los dientes, apiñamientos, etc.

Es importante destacar que esta clínica cuenta con equipo de la más alta calidad para garantizar excelentes resultados.

En conclusión, corregir el apiñamiento o cualquier otro problema dental es fundamental para la salud bucal y la estética dental.

MYCA Clínica Dental ofrece los tratamientos adecuados para corregir y mejorar la sonrisa de sus pacientes. Esta es una excelente opción para quienes buscan un tratamiento de ortodoncia personalizado y de alta calidad en la ciudad.