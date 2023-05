¿Los heterocromías y los nevus del iris pueden ser tratados con láser? Clínica Eyecos

La melanina es un pigmento que se encuentra en la piel, el cabello, los ojos y otros tejidos del cuerpo.

Esta es responsable de la coloración y protección de estos tejidos contra los efectos dañinos del sol y otros factores ambientales. Sin embargo, ya sea por anomalías o agentes externos, como la influencia de medicamentos o accidentes, sus niveles pueden ser afectados.

Por esta razón, Clínica Eyecos centra sus actividades en resolver estos problemas que sufren el color de los ojos, mediante sus técnicas avanzadas y permiten que las heterocromías y los nevus del iris puedan ser tratados con láser.

Cambio de color de ojos 100 % seguro con NewEyes Laser El aclaramiento de los ojos no puede ser alcanzado de manera natural. De hecho, la exposición al sol y otros factores hacen que la melanina aumente y, así, se oscurezca aún más el iris de los ojos. Esto es lo que convierte a la Clínica Eyecos en la pionera en la despigmentación láser del iris, brindando una solución segura y no invasiva.

El tratamiento se centra en la aplicación de una técnica láser ambulatoria no quirúrgica en la zona del iris, de tal manera que no pone el riesgo la visión del cliente, como podrían hacerlo las cirugías intraoculares.

Los resultados se logran por lograr la despigmentación del iris. El color final no es elegible, sino que es el resultado del grado de pigmentación del paciente y factores genéticos.

La despigmentación láser es una práctica segura y eficaz, cuyos resultados son totalmente naturales y generalmente predecibles.

¿Qué situaciones afectan los niveles de melanina? La melanina es un pigmento que se va desarrollando con el paso del tiempo. Sin embargo, a veces se encuentran anomalías en la distribución y densidad de la melanina ocular de los individuos, lo cual da como resultado personas con heterocromía o nevus del iris.

La heterocromía es una condición en la cual una persona tiene ojos de diferentes colores y en la que la cantidad de melanina y la distribución en el iris son diferentes en cada ojo. En cambio, el nevus del iris es un crecimiento benigno de células pigmentadas en el iris. Este se produce cuando las células pigmentadas en el iris comienzan a crecer de manera anormal y forman un bulto o mancha en la superficie del iris.

Además, la capa de melanina también puede verse afectada o dañada en situaciones como cirugías en las que el iris es afectado accidentalmente, o en accidentes o traumatismos oculares. Asimismo, la ingesta de algunos medicamentos puede dar lugar a trastornos pigmentarios como el vitiligo o la hiperpigmentación, entre otros.

Clínica Eyecos, mediante su técnica láser para cambiar el color de los ojos, es capaz de tratar todas estas anomalías de manera segura y con resultados que afectan de forma positiva a la vida de las personas.