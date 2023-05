Las diez cosas más sorprendentes o importantes y que mejor definen al nuevo BMW X1

Es el más pequeño de la gama X de BMW y llega ahora en su tercera generación con una imagen más genuina, de rasgos más fuertes y también con una variante completamente eléctrica, el iX1, con tracción total, 313 CV y hasta 440 km de autonomía.

Todo evoluciona y mejora para esta tercera generación del SUV deportivo de acceso a la gama BMW, el X1. Gana mucho por diseño, tecnología y empaque, tanto que abusa por igual del concepto del placer de conducir, famoso eslogan de la marca, con una destacada versatilidad y equipamiento. En lo tecnológico lo mejor está en la gama, en especial en el caso de la versión eléctrica asociada a la movilidad sin emisiones, aunque no queda lejos la híbrida enchufable como solución a estos tiempos cambiantes. Hemos buscado las 10 cosas más sorprendentes o importantes y que mejor definen a este nuevo X1 e iX1:

1. El BMW X1 se fabrica en la planta de BMW de Ratisbona, donde por primera vez salen de la misma línea de montaje versiones de combustión, híbridos enchufables y versiones eléctricas.

2. Hay un X1 para todos los gustos. En la gama hay un motor de gasolina y otro diésel, ambos con tecnología mild hybrid de 48V asociados a la caja de cambios automática Steptronic de siete velocidades con doble embrague. El tope de gama es el BMW iX1 xDrive30 totalmente eléctrico y lo acompañan dos versiones híbridas enchufables.



3. BMW iX1 xDrive30 y el placer de conducir. Es el primer eléctrico con tracción total de BMW y monta dos motores eléctricos, uno en cada eje que desarrolla una potencia combinada de 313 CV y un par motor de 494 Nm. Prestaciones espectaculares y suavidad de funcionamiento extrema con el tacto del mejor BMW.

4. Para no pararse nunca. El iX1 dispone de una batería grande de litio de 64,7 kWh que puede ser cargada a 11 kWh o 22 kWh en opción, mientras que en carga rápida llega a 130 kWh de potencia. De esta forma puede cargar la batería en 6,5 horas a 11 kW, mientras que en un cargador rápido (a 130 kW) pasaría del 10 al 80% de carga en menos de media hora.

5. La autonomía manda. La tecnología de carga de alta eficiencia incluye el software de carga del espectacular BMW i7, con una batería de alto voltaje instalada en los bajos del coche que se encarga de proporcionar una autonomía de 413 - 438 kilómetros.

6. La tracción total no ha sido ideada especialmente para el off road, pero la tracción total eléctrica garantiza una óptima capacidad de tracción y estabilidad direccional. En su capacidad de tracción y aplomo mucho tiene que ver el diferencial de deslizamiento limitado que monta de serie y que además le permitirá superar muchos obstáculos. Todo esto se traduce entre otras cosas en un 0 a 100 km/h para el que son suficientes 5,7 segundos. Eso sí, la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 km/h.



7. El BMW X1 en su tercera generación da un salto de calidad respecto a la versión precedente, y ofrece un ambiente interior moderno de gran calidad, que invita a una experiencia de conducción muy BMW con un atractivo cuadro de instrumentos con pantalla curvada y panel de control integrado. En el interior el habitáculo es muy generoso en espacio y también versátil, gracias, en parte, a los respaldos de los asientos traseros, que pueden abatirse o ajustarse para ampliar la capacidad del maletero, que ofrece desde 540 a 1.600 litros de capacidad. Y luego está el equipamiento, con climatizador automático bi-zona, volante deportivo de cuero y sistema de navegación BMW Maps como elementos más llamativos, sin olvidar el sensor de lluvia, faros automáticos y una larga lista de opciones para hacerlo más premium, como son el techo solar de cristal o el sistema de sonido Harman Kardon.

8. Las claves de la dinámica del nuevo X1 son una carrocería más ligera pero más rígida, una mayor distancia entre ejes, vías más anchas que el anterior X1, y un eje delantero modificado que beneficia la dirección además de un eje posterior de tres brazos que copia perfectamente la carretera. Y todo puede mejorar con elementos como el paquete M Sport, que es opcional, para un estilo de conducción más deportivo, en especial con la suspensión M con regulación del nivel de rigidez, dirección deportiva más directa y rápida, y una altura de carrocería reducida en 15 milímetros.

9. Llantas a la carta, hay dos tonos sólidos y diez metalizados, incluida la pintura Frozen de BMW Individual, pero lo mejor es que todos los X1 vienen de serie con llantas de aleación de 17 pulgadas, con 18 pulgadas en acabado xLine y M Sport, que también ofrece llantas de 19 pulgadas y hasta de 20 pulgadas, algo completamente nuevo entre los X1.

10. El precio:

La frase del Campeón del Mundo Graham Hill: “El coche es una prolongación de mi cuerpo”.