Aboganimal, abogados animalistas especializados en el maltrato animal

España es uno de los países europeos que registra mayores tasas de maltrato de animales, con cifras que aumentan año tras año. En este contexto, se ha aprobado recientemente en España una ley estatal de bienestar animal que castiga administrativamente los maltratos más leves, además de una reforma del Código Penal, donde los maltratos más graves son castigados como delitos de maltrato animal. Por ello, a la hora de denunciar un caso de este tipo, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales especializados en derecho animal, como los abogados que conforman el equipo del despacho Aboganimal, el despacho referente y líder en este campo, que ofrece sus servicios en diferentes áreas de la protección animal.

¿En qué consiste el delito de maltrato animal? Regulado en el artículo 340 bis del Código Penal, el delito de maltrato animal se produce cuando una persona "fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano una lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud". Además de penas de prisión que pueden llegar hasta los 24 meses, quienes cometan esta clase de actos pueden recibir diferentes tipos de sanciones que van desde la prohibición de la tenencia de animales y la inhabilitación para ejercer una profesión, oficio o comercio vinculados con estos seres, pasando por la privación de diferentes derechos, como el sufragio y el porte de armas, entre otras. A su vez, es importante señalar que este tipo penal no solo se comete únicamente por la acción de maltratar. El Código Penal contempla también la omisión del deber de cuidado por la que se somete a un animal a un dolor, sufrimiento o estrés innecesario por no atenderlo adecuadamente, ya sea por no suministrarle el alimento o agua necesarios, o bien por no llevarlo al veterinario, entre otras posibles causas.

Denunciar el maltrato animal, de la mano de Aboganimal Cuando ha ocurrido un maltrato animal, es importante denunciar el hecho para evitar que el agresor quede impune y pueda repetir estos actos con otros animales. En este aspecto, es imprescindible contar con el apoyo de Aboganimal, despacho con un equipo de abogados expertos en defensa animal, dedicados exclusivamente a este campo. Estos profesionales asesoran en el momento de realizar una denuncia administrativa, guiando en cada paso del proceso, incluyendo el seguimiento y la coordinación con las autoridades responsables. Asimismo, si es necesario por su gravedad, estos abogados especializados en derecho animal se ocupan de llevar a cabo la denuncia penal, acompañada si es preciso, de la solicitud de medidas cautelares como el decomiso de los animales. Por lo tanto, quienes requieran de un servicio altamente especializado, pueden contar con los abogados animalistas de Aboganimal, accediendo a la web del despacho y reservando cita para recibir un asesoramiento personalizado.