Sistemas de seguridad para la construcción y mantenimiento de invernaderos, por MultiGarBen

Una de las principales causas de mortalidad en España, por debajo de los accidentes de tránsito y las patologías no traumáticas son las caídas en altura.

En territorios agrícolas como Murcia, esta tendencia siniestral puede presentarse tanto en las cubiertas frágiles no transitables de construcciones industriales como en las estructuras de los invernaderos.

Por eso, resultan necesarias las medidas de prevención de los trabajadores que desarrollan actividades por encima del nivel del suelo. En este marco, MultiGarBen ofrece dispositivos y sistemas de seguridad certificados (individuales y colectivos) para la construcción, el sector agrario, invernaderos y otros sectores de la industria.

Invernaderos: trabajos seguros con sistemas de seguridad certificados El grupo empresarial se especializa en el diseño, fabricación y distribución de dispositivos, líneas de anclaje y barandillas de seguridad para los trabajadores. Este servicio de la empresa de Murcia hace eje en fabricar sistemas seguros y certificados para la protección de trabajos en cubiertas, fachadas, canteras, invernaderos, construcción e industria.

Dentro de este contexto, MultiGarBen ofrece variadas soluciones con diseños de protección colectiva para prevenir las caídas en altura de los operarios que construyen y mantienen invernaderos. El sistema, entre otras utilidades, protege el tránsito de los trabajadores por los canalones durante la fijación de las lonas plásticas, también preserva a las personas durante los trabajos de mantenimiento, sustitución y retiro temporal de plásticos. Al mismo tiempo, resguarda al operario cuando circula por los cenitales o efectúa el blanqueo y pintado de lonas.

En el menú de múltiples soluciones, destacan las redes de seguridad y de seguridad bajo forjado, cuyos sistemas están fabricados conforme a las normas europeas UNE EN 1263 y UNE 81652:2013. El primer segmento incluye al Sistema S, que es una red de seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal y, al Sistema U, con una red fijada a soportes para utilización vertical. Este tipo de opciones evitan caídas y contemplan la provisión de equipamiento para tareas temporales.

En la seguridad de bajo forjado figuran la Clase A, con o sin cuerda perimetral, sumado a un tamaño máximo de malla de 100 mm y energía mínima de rotura 1,5 kJ; y la Clase B, con cuerda perimetral,

que se diferencia de la anterior en la energía mínima de rotura (2,3 kJ).

Qué otros dispositivos de seguridad hay MultiGarBen también dispone de otras soluciones aplicadas a la seguridad individual y colectiva de los trabajadores, como las barandillas, junto con fabricación de los dispositivos y líneas de anclaje. Además, sus especialistas se dedican a la formación en aspectos inherentes a la protección laboral de los operarios.

En esta orientación, los catálogos de la firma promocionan líneas de anclaje textiles y flexibles, dispositivos rígidos, con carro de traslación; barandillas de aluminio autoportantes, cuerdas y redes metálicas para protección de translúcidos, etc. El centro formativo del grupo empresarial cuenta con expertos en trabajos de altura, trabajos verticales, espacios confinados y revisión de EPI's, quienes imparten sus conocimientos en cursos particulares y programas destinados a empresas e instituciones.