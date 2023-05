Miguel Ángel Pérez Laguna, de nuevo reconocido entre los mejores conferencistas motivacionales en España

Con el finde ayudar a personas y empresas a provocar un cambio positivo tiene que haber comunicadores inspiradores, como por ejemplo, Miguel Ángel Pérez Laguna.

De nuevo este año se le ha reconocido como conferencista motivacional top en España y Latinoamérica, a través de sus conferencias motivacionales y de liderazgo, charlas de comunicación, marca personal y branding digital, gracias a su lenguaje cercano, emocionante y directo, así como a su audiencia internacional.

Madrileño de nacimiento y psicólogo de profesión, presentador de radio y director de comunicación de una de las edTech más importantes del mundo, Miguel Ángel está logrando llenar teatros enteros desde hace casi un lustro, discursos motivacionales que incitan a las personas a no rendirse, combinando multimedia, interacción y "una energía siempre desbordante", como describen los testimonios de los miles de personas asistentes a sus eventos.

El conferencista motivacional, Miguel Ángel Pérez, tiene sello propio, Humanos en la Oficina Con más de 15 años de experiencia como director de RRHH, director de desarrollo de negocio y comunicador, Miguel Ángel Pérez Laguna comenzó a crear los cimientos de las experiencias Humanos en la Oficina en 2016, dando conferencias y ponencias en España, EEUU, Líbano… cambiando la forma en que conecta la gente con el fin de impulsar el talento, la motivación y el compromiso haciendo a las personas embajadoras de la empresa.

Humanos en la Oficina es un proyecto visionario de humanización de la comunicación pionero en España que ha generado un gran número de galardones, eventos, charlas, jornadas, pero también conferencias motivacionales de primer nivel.

Miguel Ángel Pérez viene a romper con el viejo status de las "conferencias monotemáticas con los mismos speakers que llevan 20 años diciendo lo mismo, y cobrando cantidades desorbitadas por ello, donde ya no importa qué cuentan, sino que son ellos los que lo cuentan".

Es así como este profesional va más allá de lo que él llama “los discursos buenistas de palmaditas en la espalda”, para hablar de crear desarrollo y compromiso en la vida real y en la era digital, el que provoca cambios reales en las empresas y en la vida de las personas, "mirándonos hacia dentro para reconectar con lo de fuera, creando una relación que nos haga crecer y no desfallecer porque sabemos de verdad quienes somos y lo que podemos hacer".

Reconocido como el comunicador directivo de empresa de mayor influencia en la actualidad por el Human Capital Forum, ha sido contratado para impartir conferencias en todo el mundo, donde emprendedores y grandes empresas españolas le eligen por ser uno de los pocos profesionales que sabe cómo conectar de manera distinta e inspiradora con el mundo.

Un profesional que dejó de enseñar para comenzar a inspirar A través de sus conferencias motivacionales, Miguel ha conseguido inspirar a miles de personas, incitándoles a convertirse en su mejor versión.

Mediante sus conferencias de habilidades directivas, conferencias de cultura y comunicación digital para organizaciones, foros y congresos, busca generar una emoción, diálogo y nuevas experiencias en su audiencia.

"Todo es comunicación, desde la creación de una cultura de compromiso, la capacidad de influir sobre el mercado o diseñar una comunicación digital que impacte de verdad". Por eso, sus conferencias combinan temáticas de RRHH, Marca Personal y Comunicación Digital, dirigidas a profesionales independientes, empresas y organizaciones que quieran crear un valor real en el día a día de su trabajo, dejando de lado las teorías y centrándose en el lenguaje que se usa y piensa, en cómo conectan las personas con el mundo, y de qué manera influyen sobre el entorno.

Con esas premisas, ha sido galardonado por AEEN por su formación innovadora para directivos (Best Leadership Speaker), por el congreso FEED por su excelencia en comunicación, además de ser nombrado finalista como director de su evento TOP para la visibilidad del talento, en los Iberian Festival Awards, y tener el premio al mejor programa de radio para empresas y emprendedores en España 2022.

Proporcionar experiencias para mejorar la motivación en las personas, de la misma forma que la productividad organizacional, el desarrollo digital y la comunicación de las empresas, momentos diseñados para impulsar la marca de las empresas, haciendo a las personas protagonistas.