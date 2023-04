La historia de un emprendedor resiliente que nunca se rinde

La historia de Sidharta Costa Pinto con éxitos, negocios, startups, millones, fracasos, período sabático de 5 años en España, podcast y referente de marketing gastronómico, enseñanzas sobre riqueza y mucho más.

Después de un período sabático de casi cinco años, el inversor y emprendedor brasileño Sidharta Costa Pinto, con una larga trayectoria de emprendimientos propios exitosos, vuelve al mundo de los negocios en Europa, más precisamente en Barcelona, con las startups Smarketing Gastronómico y ZIL Riqueza. En este artículo, se va a relatar un poco más de su historia y de cómo salió de un fracaso extremo, recuperando las ganas de volver al camino del éxito.

Sidharta es un emprendedor autodidacta que siempre ha trabajado para sí mismo, nunca ha trabajado para otras empresas o startups que no sean las suyas, aunque ha hecho servicios y consultorías para numerosas startups y empresas. Ha facturado millones en sus negocios en Brasil, con una larga trayectoria de más de 20 años, pero algo salió mal y lo perdió todo. Así fue a parar a España, de visita a su hermano, el empresario Saulo Meireles, chef gastronómico y fundador de ocho restaurantes en Barcelona. De estos, tres permanecieron en el mercado tras la pandemia de 2020; pero el chef los dejó para dedicarse a uno solo, el Shido Restaurant en el Eixample de Barcelona.

Tras visitar a su hermano, decidió quedarse, se enamoró de Barcelona y pasó un período sabático, reflexionando sobre los negocios que había tenido en sus más de 20 años de experiencia emprendedora. Él comenzó a emprender a los 16 años y nunca ha parado, nunca ha trabajado en nómina para ninguna empresa, solo en sus propios negocios, a lo largo de sus 44 años de vida. Aprovechó este tiempo para reflexionar sobre el pasado, vivir el presente y planear su futuro.

Incluso está escribiendo un libro sobre la startup Cupons VIP, que pasó de cero al éxito en tres años. En él cuenta la historia de la expansión y el fracaso de la startup en la fiebre de las “compras colectivas” en los negocios digitales. También habla sobre su agencia de marketing, llamada Deart Comunicación, que tuvo desde 1998 en Brasil y que también facturó cifras elevadas en el mercado brasileño.

En su temporada por Barcelona, surgió la idea de dos startups que lo ilusionaron y lo motivaron a volver al mundo de los emprendimientos. Sidharta dispone de una gran experiencia, visión empresarial para formatear, desarrollar, iniciar y expandir negocios, y aprendió de sus errores, lo cual le ha costado mucho. Así, volvió al mercado de los negocios con mucha más sabiduría, tanto por la experiencia del éxito como la del fracaso.

Después de vivir un "infierno astral" en 2014, donde todo parecía salir mal, Sidharta tuvo un año mucho difícil. Tras el nacimiento de su primer hijo, que estuvo en la UCI durante dos semanas, su madre, Aida Costa Pinto, murió repentinamente de problemas cardíacos a los 56 años de edad, muy joven. Como era el año de la Copa del Mundo, la economía estaba mal en Brasil y los negocios, también. Especialmente, el sector de compras colectivas que actuaba con la startup Cupons VIP, pues se trataba de una operación de e-commerce que requería atención diaria del empresario. Además, su agencia de marketing Deart se estaba quedando sin grandes clientes. Sidharta ya había pasado por crisis similares en Brasil, pero con todo lo que había sucedido con su hijo, su madre y las crisis, no pudo manejarlo todo bien y decidió tirar la toalla, cerrando sus negocios, asumiendo la derrota y el fracaso por primera vez en su vida, después de 15 años emprendiendo. Además de todo esto, la selección de Brasil perdió también el mundial de 2014, con la famosa goleada 7 a 1 de Alemania en los octavos de final. Sin duda. 2014 fue una gran tormenta en su vida.

Su agencia de marketing Deart Comunicación, fundada en 1998, atendía a grandes clientes del mercado regional y nacional del país. Como la unidad de fertilizantes de la gran petrolera brasileña Petrobras, que fue su cliente durante siete años, además de otras grandes industrias y fábricas del sector químico y de alimentos del mercado de Brasil. También contaba con clientes del sector hostelero, pues él había empezado su trayectoria profesional haciendo trabajos para restaurantes en Salvador de Bahía, donde vivió con su padre, Gileno Meireles, ejecutivo del hotel Le Meridien. A los 18 años, decidió salir de casa para vivir solo en la misma ciudad y fundar así su primera empresa, Deart, y desde ahí se mantuvo independiente como un emprendedor.

El segundo gran negocio de Sidharta fue en las compras colectivas con Cupons VIP, fundada en junio de 2012, que empezó después del boom de este nicho, cuando ya había más de 2.000 competidores en el mercado. Incluso estaba registrada en el Crunchbase 2013, plataforma americana de TechCrunch de referencia en el ecosistema de las startups. Cupons VIP logró ser el líder regional y configurarse entre los 5 principales de Brasil. Sidharta fue el idealizador y principal inversor de la startup, invirtiendo sus recursos propios durante cerca de nueve meses antes de salir al mercado en 2012; además, contó con la participación de Caique Dourado, socio y desarrollador de la plataforma. Facturó millones en tres años, aún no había encontrado el break-even ni logrado el payback con la inversión hecha cuando cerró. Al final, sufrió grandes pérdidas con esta inversión.

Además de la agencia de marketing Deart y Cupons VIP, tenía también OXY Aceleradora, que fue una de las primeras aceleradoras de startups privadas de la provincia de Bahía, que aún tenía fundada en 2012/13, con 6 startups en su programa de aceleración OXY, en Salvador de Bahía.

Como Sidharta tenía más de 15 años de experiencia en la época, conocía bien el mercado de los emprendimientos, profesionales y proveedores del ecosistema regional y nacional que aún estaba en desarrollo en Brasil; por eso decidió abrir OXY Aceleradora. Aunque en la época había unas pocas aceleradoras de startups privadas en São Paulo y Río de Janeiro, ninguna privada que siguiera los moldes americanos en la zona nordeste de Brasil. Sin embargo, la OXY no llegó a completar el programa de aceleración de estas startups tras todo lo que ocurrió en julio de 2014.

También ha participado en muchos eventos de startups como referente, dando charlas y haciendo workshops por el país, tales como Google Y/O, Semanal Global de Emprendimiento, Hackatones o Ronda de Inversión. Numerosas frases suyas se citan en la web brasileña sobre emprendimiento, liderazgo, desarrollo profesional y personal. Incluso algunas se han citado en el libro de un gran millonario brasileño, sin saberlo él; en 2022, descubrió a través de un amigo que una de sus frases fue dicha en el libro A arte de empreender, del autor Janguiê Diniz, un empresario del sector de educación en Brasil, fundador del Grupo Ser Educacional, con muchas universidades y otros negocios en el país. Las frases de Sidharta Costa Pinto fueron "Emprender no es solo hacer, sino ser, es razón, instinto y emoción" y "El foco es la brújula de todo emprendedor"; esta última ha sido ampliamente usada en Brasil por universidades, emprendedores, coaches y negocios.

Tomar la decisión de cerrar todos sus negocios (la agencia de marketing Deart, Cupons VIP y OXY Aceleradora) fue una decisión difícil en la vida de Sidharta Costa Pinto, pero aun así tomó la gran decisión de cerrar todo, parar y reflexionar. Pues él no tenía en ese momento la cabeza para dedicarse 100 % a los negocios. Además de esto, empezaba la falta de facturación de sus negocios en el mercado, que aún estaba en crisis. Aunque tenía algunos recursos y buena reputación en el mercado para solicitar préstamos, negociar y pagar las deudas para seguir adelante y superar el momento de crisis, no tenía más ganas para nada, no tenía más la ilusión y mucho menos la energía necesaria para sacar todo adelante, tirando así la toalla en ese momento tan difícil de su vida, que fue su primera gran derrota en el mundo de los emprendimientos. Desde que empezó a los 16 años de edad, haciendo dibujos gráficos de marcas, estampas, flyers y otras piezas, primero a mano y luego mediante un software de diseño, sus clientes llegaban recomendados por otras personas del mercado, y así fue creciendo su negocio, en una trayectoria de éxitos y un gran fracaso.

Tras cerrar sus negocios en Brasil en julio de 2014, se quedó trabajando para unos pocos clientes a los que conocía personalmente, recuperándose de la gran quiebra de sus negocios, reciente fallecimiento de su madre y nacimiento de su primer hijo Otto. Un tiempo después, en 2017, se separó cuando quedaban tres meses para nacer su segundo hijo Hugo, fruto de un matrimonio de más de 10 años. Ante todo el caos, decidió salir de Brasil para irse a Argentina, donde su padre vivía con sus otras tres hermanas, para pasar un tiempo ahí tras la separación, cuyo el divorcio fue litigioso y se ha concretado en 2023.

En noviembre de 2017, volvió a Salvador de Bahía para conocer a su segundo hijo recién nacido, Hugo, y después fue a Barcelona, llegando en diciembre de 2017 para quedarse un tiempo, e inició una nueva vida.

En esta época sabática, empezó a ayudar a su hermano y chef, Saulo Meireles, quien tenía el restaurante japonés Sugoi en Sant Cugat, en sociedad con la medallista olímpica Gemma Mengual y su hermana Bárbara Mengual. Además de ayudarlo en ese restaurante, también lo hizo en otros locales de los que su hermano era socio, e hizo servicios para otros restaurantes, amigos cercanos de su hermano. Debido a su gran pasión por la gastronomía y experiencia en marketing gastronómico, tanto por los clientes que atendía con su agencia Deart como por los clientes de Cupons VIP, cuya mayor parte se encontraban en el sector gastronómico, comenzó a ofrecer servicios específicos de gestión de marketing gastronómico en Barcelona. Esto le hizo recuperar poco a poco la ilusión de emprender, pero esta vez solamente en el sector gastronómico. Así, su tiempo se dividió entre la reflexión sabática de todo lo que había vivido y un poco de trabajo que le ilusionaba, el marketing gastronómico, así que pasó a estudiar más sobre el tema. Recuperó gradualmente su energía para emprender en un nuevo proyecto, en una nueva startup.

De ahí nació la idea de la primera startup de Sidharta en Barcelona, Smarketing Gastronómico, que, al principio, era una especie de agencia especializada en marketing gastronómico. Smarketing fue una de las pioneras en Barcelona en enfocarse en el sector gastronómico.

Sin embargo, cuando estaba estructurando esta compañía, llegó el covid, lo que cambió el mercado de la restauración y de muchos otros sectores en España y en el mundo. Su hermano acabó saliendo de las sociedades que tenía en los restaurantes. Con esto, cayó la faena, y los demás restaurantes que aún podía prospectar en el mercado se paralizaron; cuando volvió la normalidad, los propietarios no quisieron o no pudieron hacer inversiones en marketing gastronómico debido a las incertidumbres del sector. Pese a que la inversión en marketing gastronómico es eficaz, pues se recupera fácilmente el coste invertido, atrayendo más clientes con más frecuencia, la gran mayoría prefirió no hacerlo por el momento económico que pasaban y por no conocer muy bien la startup ni a su creador.

Tiempo después, en 2022, justo cuando todo parecía que iba a volver a la normalidad tras dos años de pandemia de covid, empezó la guerra en Ucrania. Una vez más, el mercado gastronómico se retrajo y esperó a ver qué pasaba con la guerra. Luego, llegaron las subidas de la inflación, el aumento del gas y de los productos, entre otros. La guerra se ha extendido hasta hoy, y la situación se ha normalizado un poco, pero las cosas siguen siendo difíciles en el mercado y en la restauración.

Durante este tiempo, decidió lanzar en octubre de 2021 el pódcast Mundo Marketing Gastronómico y distribuirlo en plataformas como Spotify, Apple, Google, iVoox y Deezer, entre otras. Como no habla muy bien el castellano, contrató a su sobrino Tuan Fachinetti Meireles para grabar los episodios que él escribía. Esto, con el fin de compartir sus conocimientos de más de 20 años sobre marketing gastronómico con profesionales y empresarios del sector, pues percibió que tenían una mentalidad cerrada en cuanto a la inversión en marketing y la digitalización de sus negocios. También para los profesionales y empresarios del sector del marketing digital, para aquellos que deseaban saber más sobre la visión y metodología de marketing gastronómico desarrollada por Sidharta, así como también para aquellos que deseaban aprender e iniciarse en el marketing gastronómico para aplicarlo en su profesión o negocio.

El pódcast Mundo Marketing Gastronómico se sitúa entre los primeros de muchos países de habla hispana, en la categoría de marketing gastronómico, según datos de Apple Podcast. Al final de 2022, según Spotify, fue escuchado en más de 20 países, incluyendo España, los países hispanohablantes de América, la Unión Europea, Reino Unido, EE. UU. e, incluso, un poco en Nueva Zelanda. Fue también el que más contenido produjo en su categoría, siendo un podcast muy relevante en el sector del marketing gastronómico y logró el reto de estar entre el 20 % más compartido del mundo. Este es un gran éxito que ha logrado Sidharta, pero aún no ha generado ingresos, pues no cuenta con patrocinio; pese a que las grandes marcas del sector gastronómico aún no han visto la oportunidad de anunciarse en esta joya del sector gastronómico, él está ahí todas las semanas, hablando y ayudando a miles de personas.

Sidharta ha desarrollado un método propio para la gestión del marketing gastronómico en negocios de hostelería, como restaurantes, bares, cafeterías, tiendas, fábricas, mercados y otros. Por lo tanto, ha decidido invertir en un panel de gestión de marketing gastronómico y del negocio. Así ha surgido el sistema Dashboard Smarketing Gastronómico, que es un panel en línea en desarrollo, donde se pueden conectar todos los sistemas y aplicaciones que un negocio del sector utiliza para hacer la gestión más fácil, ahorrar tiempo, no olvidar ninguna tarea, recibir notificaciones y orientaciones clave para realizar una gestión completa, estratégica, activa, diaria y con resultados más predecibles todos los días, para los profesionales y empresarios del sector gastronómico y del marketing digital. Además, dispone de los servicios especializados en marketing gastronómico de Smarketing y también de su red de partners. También ofrece mentorías, o sea, cursos especializados en el tema, a través de la experiencia de Sidharta Costa Pinto en la Academia Mundo Marketing Gastronómico.

El Dashboard puede ser contratado y configurado para el usuario, ya que en el mercado se encuentra en la versión "beta test"; después, el proceso de escalada del sistema será automatizado. Promete también tener una inteligencia artificial integrada para la captura de información y orientación en la gestión del marketing gastronómico a los negocios del sector. El Dashboard Smarketing Gastronómico está apenas comenzando y promete mucho a los negocios del sector. Aunque algunos inversores más cercanos ya han buscado invertir en la startup, por ver algo prometedor, Sidharta prefiere seguir solo de momento.

La segunda startup en la que Sidharta Costa Pinto está invirtiendo y participando personalmente en su estructuración y tracción en el mercado es ZIL Riqueza. Acaba de salir del horno y ya está operando, desde principios de 2023.

El propósito y la misión de ZIL Riqueza es ayudar a todos los brasileños que viven en otros países alrededor del mundo a lidiar mejor con el dinero, construir y/o multiplicar riqueza en sus vidas, así como a aquellos extranjeros que también deseen seguir este camino. Cambiando primero la mentalidad y conciencia para lograr tal reto en las personas. En la parte práctica, ZIL Riqueza, a través del Consorcio Brasileño, un instrumento financiero inmobiliario, anima a las personas a invertir parte de lo que hacen en un empleo o negocio. Para esto cuenta con su amigo y empresario brasileño Rodrigo Moreira, CEO de la corredora Consobens Consórcios de São Paulo, con más de 25 años en el sector de los consorcios inmobiliarios; está registrado en la ABAC, que es la asociación que regula y fiscaliza junto con el Banco Central Brasileño.

Cuenta Sidharta que ZIL Riqueza, además de ser una plataforma de educación financiera, de negocios e inversión, también es una plataforma "skin the game", que va de la teoría a la práctica. Enseñando a las personas cómo hacer y multiplicar dinero a través del mercado inmobiliario, a través del instrumento financiero brasileño Consorcio. Señala Sidharta que ZIL es, probablemente, de las primeras startups o plataforma 100 % enfocada en la educación de riqueza en el mundo, que lleva a las personas de la teoría a la práctica, enseñando cómo lograr la riqueza financiera y otras importantes como la de la salud, de la familia, la social y espiritual.

Según informes de fuentes oficiales de estadísticas, un 73 % de la población en Brasil está endeudada, incluso aquellos que viven fuera del país. No tienen una buena gestión del dinero, no logran ahorrar, y mucho menos construir riqueza a lo largo de la vida. Solo un 3 % o menos de los brasileños que viven fuera de Brasil logran una riqueza financiera sustancial para vivir cómodamente, sin apuros. En comparación, solo el 21 % de los españoles están endeudados, aunque España tiene una baja educación financiera y su mercado de inversión está poco desarrollado. Es por eso que ZIL Riqueza es útil no solo para los brasileños, sino también para los españoles y otras nacionalidades.

El propósito de ZIL Riqueza es promover un cambio de mentalidad en las personas con relación al dinero, enseñar educación financiera para controlar mejor los gastos, así como buscar otras formas de hacer más dinero como una fuente adicional de ingresos y estudiar sobre finanzas e inversiones. De esta forma, pueden invertir en el mercado brasileño para construir riqueza a medio y largo plazo.

El servicio principal de ZIL Riqueza es proporcionar información educativa gratuita para todos, para que puedan invertir parte de lo que hacen en su trabajo o en su propio negocio en una modalidad de inversión anticipada llamada Consorcio, concepto que ganó fuerza en Brasil en la década de los 60, supervisado por el Banco Central de Brasil. Esta modalidad permite a las personas comprar una Carta de Crédito de un grupo de un Consorcio por un determinado valor y tiempo, para comprar un bien de consumo o un inmueble. Algo muy buscado en el mercado brasileño en el sector inmobiliario. Sin embargo, el crédito solo se puede utilizar cuando es sorteado o si la persona ofrece una oferta de valor mayor que los demás del grupo para que se le conceda el crédito, y así puede usarlo en la compra de un inmueble, el cual tiene la hipoteca atada a la administradora financiera o el banco. Es una especie de hipoteca que comienza sin entrada, solo una parcela mensual sin interés; y el crédito puede ser sorteado y recibirse antes, por ejemplo, en la segunda, la décima o la última mensualidad. O, si se tiene el dinero suficiente, se puede hacer una oferta de lance para sacar la carta de crédito y usarla para comprar el inmueble. Algo programado y muy inteligente.

También se puede vender la carta de crédito del Consorcio Brasileño una vez contemplada en sorteo, por lance o por el fin del período, en el mercado brasileño. Así se puede hacer dinero con un alto interés añadido, pues hay compradores para este tipo de instrumento de financiación inmobiliaria en Brasil. Se recupera lo que se ha pagado y se obtiene un interés alto. Mientras tanto, el Consorcio Brasileño de Inmuebles tiene una corrección anual por el índice INCC para evitar que quede desvalorizado el crédito durante el paso del tiempo.

El Consorcio Brasileño permite tres cosas: ahorrar y multiplicar dinero, construir patrimonio comprando un inmueble y obtener ingresos poniendo en alquiler. Incluso se puede pagar la mensualidad del Consorcio con el propio inmueble alquilado. Después de haber pagado todo, se logra tener ingresos mensuales fijos o vender el inmueble, ganando con la valoración en el mercado. Así, existen muchos caminos para ahorrar y hacer dinero, además de construir o multiplicar patrimonio y riqueza con el Consorcio Brasileño. La startup ZIL Riqueza ofrece este camino para brasileños y extranjeros en todo el mundo, desde Barcelona.

"ZIL Riqueza es más que una simple startup, es una revolución en la generación de riqueza y libertad financiera para las personas. Aún promete mucho en el mercado", según habla Sidharta.

Además de todo esto, también cuenta con el canal de YouTube Generación Riqueza, en el que el propio Sidharta escribe los guiones y graba los vídeos sobre educación financiera, inversiones y sobre el Consorcio Brasileño de Inmuebles. Aunque está en portugués brasileño, la traducción de subtítulos de la plataforma permite a los extranjeros enterarse de los temas del canal.

Hasta aquí el resumen de la larga e increíble historia de Sidharta Costa Pinto, un emprendedor e inversor muy resiliente que nunca se rinde. Hay mucho que aprender con él y sus negocios, en Europa, Brasil y en el mundo.