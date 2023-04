Desarrollan una plataforma interoperable para que fabricantes de ERP puedan dar respuesta a los cambios legales antifraude que afectan a programas y sistemas de facturación

En el proyecto Blockfactu, financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco de los fondos Next Generation y liderado por AEI Ciberseguridad y Tecnología, participan el Clúster GAIA, Funditec, Grupo Igarle y Proconsi. El objetivo ha sido aportar una solución al reto tecnológico que han propiciado los cambios legales que establecen los requisitos antifraude que deben adoptar sistemas y programas informáticos que soportan procesos de facturación (Ley antifraude y Ley ‘Crea y Crece`) Está prevista la continuidad del proyecto y la comercialización de una plataforma interoreperable para fabricantes de ERP y sus usuarios a partir de enero de 2024.

Con el objetivo de dar respuesta al reto tecnológico que ha supuesto para las empresas fabricantes de ERP el Real Decreto que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soportan los procesos de facturación de empresas y profesionales, así como para ofrecer la estandarización de formatos de los registros de facturación, varias entidades han estado trabajando durante los últimos meses en el proyecto Blockfactu que acaba de celebrar su reunión de presentación de resultados en León.

Como resultado de estos meses de trabajo, se ha desarrollado una nueva plataforma de persistencia y custodia de documentos que, bajo la denominación de Blockfactu, resolverá las nuevas necesidades que marca la legislación y que es fácilmente integrable en cualquier fabricante de ERP. Así, Blockfactu garantiza la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilididad de los registros de los documentos que se intercambian entre los diferentes softwares de facturación, así como la integridad de los eventos que auditan el uso que los usuarios hacen del sistema ERP.

Todo ello con la ventaja de que con una única inversión, amortizada por el gran número de ERPs que se prevé la utilicen, permitirá sustituir importantes inversiones por parte los fabricantes. Su comercialización está prevista a partir de enero de 2024. En una segunda fase del proyecto, informan, la plataforma incorporará nuevos servicios que ayuden a simplificar el cumplimiento normativo de la Ley antifraude y la Ley Crea y Crece a fabricantes y usuarios.

El proyecto está liderado por AEI Ciberseguridad y cuenta con la participación de: Clúster GAIA, Funditec, Grupo Igarle y Proconsi. Se trata de una iniciativa financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de los fondos europeos Next Generation.

Cambios legales y retos tecnológicos

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto Blockfactu da respuesta a cuatro retos que afrontan los fabricantes de ERP:

Gestionar el alto volumen de datos y el almacenamiento de los mismos.

Extensión de la interoperabilidad para diferentes ERPs.

Sistemas de no repudio.

Auditabilidad de cada evento para asegurar la no alterabilidad. Tal y como recuerdan desde el consorcio, en la actualidad la totalidad de grandes y medianas empresas y una gran cantidad de pequeñas empresas y microempresas disponen de un software de facturación o ERP que les permite gestionar electrónicamente su negocio y generar la documentación que interrelaciona el negocio con otros agentes económicos (pedido a proveedor, pedidos recibidos, albarán de entrega, albarán de salida, facturas recibidas, factura emitidas etc. ).

Los ERP, explican, se van a ver afectados de forma inminente y muy significativa, por dos cambios legales con profundo impacto técnico que establecen requisitos como:

"La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos".

"Que el ERP garantice de manera obligatoria la integridad e inalterabilidad de los registros de facturación de forma que, una vez registrados los datos de facturación, éstos queden protegidos contra cualquier acción que comprometa la exactitud, autenticidad y completitud de los datos almacenados, de manera que ninguno de los datos registrados pueda ser alterado, ni por el propio sistema informático, ni por el usuario ni por ningún dispositivo, sistema o programa informático o electrónico externos". Ante esta realidad y, puesto en que en la actualidad no existe una plataforma de persistencia y custodia de documentos que resuelva eficaz y eficientemente estas necesidades y sea fácilmente integrable con cualquier ERP, surge el proyecto Blockfactu.

"Gracias a esta nueva plataforma interoperable los fabricantes de ERP podrán delegar con garantías técnicas los retos de no repudio y la integración de los documentos que se intercambian entre los diferentes softwares de facturación, así como la integridad de los eventos que auditan el uso que los usuarios hacen del sistema ERP", inciden los participantes en el proyecto.