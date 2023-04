La lucha contra el cambio climático en el nuevo proyecto junto a Reforest Project de Scotta 1985

La firma de moda masculina española reafirma su compromiso con la sostenibilidad y arranca su proyecto Roots, una iniciativa para replantar zonas naturales de España afectadas por el cambio climático

Actualmente, Scotta 1985 confecciona varias líneas de sus colecciones con materiales sostenibles como el tencel y el algodón 100 % orgánico. A día de hoy, uno de sus proyectos más ambiciosos es la fabricación con materiales reciclados que, desde hace varias temporadas forman parte de su línea de baño ECO y que, en esta última colección de otoño-invierno, han añadido para las prendas exteriores.

Entre los certificados con los que cuenta la firma, están BCI (Better Cotton Initiative), LWG (Leather Working Group) y GRS (Global Recycled Standard), que se unen a la utilización de tintes con certificados ECO Flow y la utilización de técnicas de reciclado como Repreve. Tras estas primeras píldoras de compromiso con el medioambiente, Scotta 1985 ha desarrollado medidas sostenibles en todos los puntos de la cadena y a partir de ahora, a través de su packaging de papel 100 % reciclado, recaudarán fondos para la replantación de zonas afectadas por el cambio climático.

Para ejecutar este proyecto, la firma Scotta 1985 se ha aliado con Reforest Project, fundación liderada por Fernando Ojeda, en la que trabajan la conservación de las zonas naturales de la Sierra Norte de Madrid con plantación de encinas. Esta alianza forma parte del proyecto de sostenibilidad de Scotta 1985, en la que no solamente quieren implicar al equipo, sino también a los clientes. “Todo nuestro equipo está implicado en el nuevo proyecto Roots y ya hemos dado el primer paso para empezar esta aventura con la que pretendemos recuperar espacios naturales”, comenta Carlos Serra, CEO de Scotta 1985.

Una propuesta que se une a las medidas implantadas en todos los puntos de la cadena “desde los tejidos sostenibles y reciclables, el trabajo con producciones de proximidad y optimizando al máximo los envíos para reducir la huella de carbono”, así lo expone Raquel Piñeiro, Head of Buying and Sustainability de Scotta 1985. Además, tal y como afirma Carlos Serra, CEO de la marca, “la durabilidad es la base de la sostenibilidad y desde los inicios de Scotta 1985 es nuestra filosofía. Lo reflejamos no solo en los materiales, sino en todo el proceso. Desde la producción inicial hasta que los artículos llegan al cliente”.

Con ventas de más de 9 millones de euros en 2022, la compañía apunta a un crecimiento del 38,3 % interanual para retornar las cifras de ventas de 2021, que unido a su plan de internacionalización con su llegada a Italia y apertura de su e-commerce internacional, definen los ejes de actuación para este 2023, en el que uno de sus focos principales es el desarrollo del Plan de Sostenibilidad, que ya han puesto en marcha.