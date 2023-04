​Únete contra "els bous al carrer" de Alfafar este sábado

La plataforma antitaurina de Alfafar, nos concentramos este sábado 29 de abril a las 17:30 frente al ayuntamiento del municipio en repulsa a los festejos taurinos, las subvenciones que reciben los mismos y la desprotección a la infancia frente a este tipo de espectáculos de puro sadismo.



En dicho acto, se llevarán pancartas y carteles para denunciar este uso de los animales y a modo de performance, se criticará a los partidos que permiten la TORTURA con una impactante puesta en escena mientras unas pantallas sujetadas por activistas, muestran diferentes vídeos impactantes de Bous al Carrer. Será imprescindible el activismo Pacífico o de lo contrario, no se podrá ser partícipe de la concentración.

LA MISERIA POLÍTICA

No es casualidad la fecha tan cercana a las elecciones y de hecho, se tuvo que aplazar por la feria del libro ya que en teoría, nos íbamos a concentrar el pasado fin de semana. El PP gobierna Alfafar y siempre ha mostrado su apoyo al maltrato animal dando dinero público para ello y generando varias polémicas con nuestra plataforma incoherentes y sacadas de la manga.

El PSOE es un partido mayoritariamente taurino que se pone de perfil hasta con la desprotección de la infancia que es competencia de la Generalitat Valenciana que gobiernan. Este partido no tiene la suficiente valentía para afrontar las cosas y tomar decisiones ante un espectáculo anacrónico de tortura, el dinero público que se derrocha incluso en la sanidad pública y la desprotección de la infancia de la que más adelante hablo. "La izquierda progresista" que nos venden cuando también son los que presentaron la enmienda de la vergüenza para que los cazadores pudieran ahorcar galgos o tirarlos por barrancos.

Por parte de VOX, tuvieron que borrar un año unas fotos que publicaron en las que aparecían niñas a las que pretendían utilizar para atacar a los adversarios políticos que libremente, se concentraban junto a nuestra plataforma.

Finalmente, tuvieron que borrar las fotos puesto que las madres y padres en unión con nuestra plataforma, anunciamos en los medios de comunicación una querella lo que ante la rectificación, decidimos no tomar acciones legales y valorar positivamente toda la publicidad adicional que obtuvimos ante los medios gracias a la polémica con este partido.

Diferentes informes veterinarios, corroboran el sufrimiento animal durante el toro embolado, en cuerda o la cagada del manso que consiste en una apuesta respecto a donde un animal defeca a base de suministrar laxante y dedicando fondos públicos para ello.

Respecto a los accidentes en estos eventos, se asumirán en la sanidad pública ya que las aseguradoras, se niegan a cubrir tanta siniestralidad al completo. Para la situación que atraviesa en nuestro país, no hay dinero suficiente para resolver situaciones de los más vulnerables, pero para los que torturan por diversión, toda la pasta que haga falta.

DESPROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Un año más, pediremos la protección de la infancia frente a espectáculos de máxima agresividad. Nuestra plataforma lleva años exigiendo lo mismo que el comité de Derechos del niño de la ONU que son los máximos expertos en temas de infancia y alertan desde 2018 de los daños que pueda provocar este sadismo en nuestra infancia pidiendo al estado español prohibir la existencia de niñ@s o adolescentes.

Durante el verano pasado, los menores aprendían a embolar toros en Alfafar, pero en Náquera directamente se ha abierto una sanción por niños de 8 y 10 años delante de un toro poniendo las bolas de fuego al animal careciendo de total impunidad el hecho de ponerles en peligro de muerte más allá de una sanción ridícula.

Un niño también fue atropellado por una vaca en Puzol y tiene secuelas psicológicas, una adolescente de 15 años atropellada en Bonrepós y mirambell al igual que otro adolescente de la misma edad en Gilet.

En Nules, se organizó un encierro para niños que intentaron maquillar de todas las maneras posibles.

En Picassent, los taurinos se liaron a palos unos con otros ante la mirada de sus propios hijos en la grada y muchos otros sucesos relacionados con menores que sospecho que un día acabará muriendo alguno y entonces el paripé que hizo Aitana más respecto a plantearse estos festejos, tendrá que hacerlo de verdad.

¿Es que a nadie le importa la seguridad y Derechos de la Infancia o mínimamente cumplir la ley y recomendaciones de expertos?.

Varios psiquiatras, alertan de los daños emocionales que provoca la participación de menores en estos espectáculos de puro sadismo en el que los taurinos, no tienen problema en poner en peligro a sus propios hijos ya que evidentemente, quien disfruta con la angustia de un animal indefenso, no tiene empatía ni con su propia familia siendo la infancia una víctima más de la tauromaquia.

El artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

El propio reglamento de festejos taurinos, ya prohíbe la participación de menores de 16 años lo que me lleva a pensar que ellos mismos saben que es un espectáculo violento e inapropiado.

Como activista por los derechos de la infancia e incluso mucho antes de posicionarme en la lucha animal, estoy horrorizado por la combinación que puede suponer el hacer partícipes a la infancia de un espectáculo de tortura e incluso ponerles en peligro incumpliendo la ley.

¿LAS VACAS O PECES NO SIENTEN COMO LOS TOROS?

Muchas de las personas activistas, también amplían su compasión mediante el veganismo siendo una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida según la asociación española de pediatría o la academia Americana de nutrición y dietética entre una larga lista de profesionales y no el listillo de turno que no tiene ni idea del tema buscando únicamente hacer todo el año posible a las personas que quieren precisamente contribuir ano hacer daño.



"No es nada privativo puesto que descubrimos nuevos sabores y disfrutamos de los mismos en su versión ética. Es más, beneficiamos notablemente al medio ambiente, nuestra propia salud y evitaríamos el hambre en el mundo puesto que a día de hoy, alimentamos con recursos vegetales a millones de animales más que personas" he explicado en una nota de prensa que ya veremos cuantos medios la ponen, pero de momento, si ha salido en alguno independiente.

El veganismo rechaza el uso y abuso de animales mediante la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación animal siendo innecesario todo, pero necesario salvar el planeta, tener compasión con los animales criados masivamente para vivir un infierno y que nadie tenga que morir por malnutrición cuando podemos contribuir a evitarlo sin privarnos de nada. ¿Quién puede estar hoy en día en contra de esto una vez lo sabe?

Las víctimas del huevo o los lácteos, también acaban en el matadero después de una vida miserable y al principio, se cargan a terneros y pollitos machos de una manera sádica por no servir para la producción.

PROVOCACIONES TAURINAS CON LA COMPLICIDAD DE PRESUNTOS PERIODISTAS

Durante la protesta del año pasado, alguien que desapareció inmediatamente, tiró un huevo a las personas que libremente se concentraban impactando en una de las niñas que se encontraba en la mesa infantil que pusimos para generar conciencia y empatía.



No solamente eso, también un taurino provocaba a las personas manifestantes cogiéndose sus partes bajas de cara al encuentro durante un buen rato. Todo esto está corroborado por la única periodista que estuvo allí ese pasado agosto y lo explica con detalle en un artículo de opinión.

"Aquí medios de comunicación" (que ni siquiera estuvo allí ni se le esperaba) sacaría una noticia sensacionalista contra nuestra plataforma poniendo en duda lo que decíamos de que esto sucediera sacando dos líneas de nuestra nota de prensa mientras permitieron que los taurinos nos imputaran falsamente delitos de odio entre muchas otras falsedades que dijeron de nuestra plataforma sin ningún rigor y este supuesto medio de comunicación, nunca se molestó en preguntarnos y cuando se le comunicó al director, se hizo el ofendido.

La pena fue que me enteré del artículo bastante más tarde y ya no podía ejercer mi derecho a rectificación, pero eso ya miraremos de que no vuelva a pasar ya que es un deshonor para nuestro trabajo altruista contra el sadismo animal y para la profesión de periodismo.

Adrián Cedillo que publicaba esta "noticia", daba voz a la peña taurina diciendo cosas como: “Me preocupa el odio y la polarización. Si no te gustan los toros, no vayas” o acusaciones relativas a que en la pandemia tenían que sacrificar a los animales y no estábamos por lo que me hubiera gustado que este supuesto periodista, me dejara explicar lo que es un santuario de animales y como los animales están allí pese a no tener ayudas públicas como si tienen ellos y aún así, sacrifican a los animales por no poder gozar de su angustia en las plazas portátiles que parasitan el pueblo con las correspondientes molestias a los vecinos e incluso evitando que una ambulancia pueda entrar ante una urgencia.

Ahora bien, no dejemos que alguien así perjudique el buen trabajo de un periodista y simplemente, lo que hay que hacer es dejar de leer medios sensacionalistas que si nos damos cuenta, esto nunca pasa en los medios independientes.

CONTACTO CON LA PLATAFORMA MEDIANTE EL WHATSAPP

Mi número de teléfono lo hago público únicamente para facilitar el contacto mediante el whatsapp ya que la gente interesada en esta concentración, debe escribirme bien sea para implicarse lo más mínimo o aunque sea, para recibir las pautas de funcionamiento en nuestra plataforma, pero que sepa la gente que aquí todo el mundo tiene que tener un comportamiento correcto como he dicho al principio ya que estamos representando el fin de unos espectáculos de violencia y por ello, debemos ser claros y contundentes, pero también personas pacíficas que no nos ponemos al nivel de ellos ni entramos en provocaciones.

Todas las encuestas e incluso del ministerio de cultura que protege la tauromaquia inexplicablemente, dicen que cada vez genera menos interés en la sociedad y especialmente, en los jóvenes por lo que no entendemos hasta cuándo se le va a seguir dando privilegios y más dinero cuando es un espectáculo condenado a la ruina y que la mayoría que está en contra, debería escribirnos para llenar el sábado el ayuntamiento de Alfafar puesto que mirar para otro lado también nos hace cómplices si no somos capaces de venir poco más de una hora al año.

En el artículo de opinión que preparé a posterior, daré voz a varias activistas o los partidos que allí estarán.

Espero que tras leer mi artículo, hayas sentido empatía siendo consciente de cómo el ser humano hace lo que quiere con los animales de diferentes formas y por ello, el veganismo es justicia y es la mejor decisión que he podido tomar no siendo partícipe de una gran mentira e injusticia ya que todas las víctimas explotadas durante toda su "vida" acaban el mugriento matadero que se encuentra siempre apartado en un oscuro polígono industrial y haciendo su actividad a altas horas de la madrugada para que nadie lo vea, huela y escuche.

¿Si está bien hecho porque queremos estar alejados de estos sitios en los que la sangre chorrea por las paredes y el recinto entero?

Aunque tú no oigas los gritos, tenemos que ser realistas y de ahí viene cualquier producto de origen animal que se puede sustituir por su versión vegetal. Los animales marinos mueren con una angustia lenta por asfixia suponiendo casi la mitad de plástico en el mar las redes de pesca.

Puedes descubrir sabores nuevos y encima, disfrutar los mismos de forma ética.

La misma injusticia sufren los toros que torturan con fuego, cuerdas o la cagada del manso, despilfarrando una indecente cantidad de pasta, vulnerando todos los derechos que nuestra infancia debería tener y haciendo un uso abusivo de la sanidad pública por una imprudencia personal de cada persona.

Ante esto, puedes tomar una posición ética y coherente al igual que puedes y deberías venir el sábado a las 17:30 al ayuntamiento de Alfafar hablándome por whatsapp al 691093886 para poder tener la información y funcionamiento de este acto.

Recuerda que mirar para otro lado también nos hace cómplices de algo que no es injusto y siendo la mayoría de España antitaurina, tú que les este artículo eres la persona que puedes aportar y contribuir a un mundo algo más justo viniendo el sábado a Alfafar y cumpliendo tu responsabilidad individual de no financiar la angustia y miseria.