​Chicken, el juego del pollo

Chicken, un popular minijuego desarrollado por UpGaming y disponible en MyStake Casino, es el nuevo e intenso juego de casino, con un diseño sencillo que ofrece una experiencia estimulante. Los jugadores de este juego basado en blockchain eligen 25 platos cubiertos para revelar lo que hay dentro. Para aumentar tus ganancias, debes tener el valor de seguir recogiendo. Los pollos representan premios, pero los huesos significan game over. Para saber más sobre este increíble juego, siga leyendo.

Evaluación del Juego del Pollo

Entremos de lleno en el juego en cuestión examinando detenidamente el diseño distintivo de Chicken, una variedad de sonidos, qué esperar de la jugabilidad y la variedad de opciones de apuesta que tiene a su disposición.

Argumento subyacente del juego

Este juego debería llamarse Chicken porque, como resulta, seguir haciendo clic requiere bastante valentía, especialmente cuando la opción de "acobardarse" está siempre disponible.

Una colección de 25 platos con tapas abovedadas de metal (también conocidas como cloches) dispuestos en una cuadrícula de 5x5 conforman el diseño increíblemente sencillo de Chicken. Debajo de cada cloche se puede encontrar un pollo asado que está chisporroteando o un hueso de aspecto deprimente sin carne.



A pesar de que el contenido gráfico del juego es mínimo, las representaciones del pollo y el hueso son lo suficientemente distintas y vibrantes como para parecer bastante contemporáneas. La única animación del juego la proporcionan los platos cronometrados, que pueden activarse con un solo clic para retirar el cloche con un movimiento rápido y fluido.

El tema y el diseño sencillos del juego desvían la atención de las imágenes y los gráficos y la centran directamente en tu experiencia con la tragaperras gratuita y en si estás preparado o no para levantar el siguiente cloche.

Sonidos del juego



Los sonidos, aunque no de la forma que cabría esperar, realzan el tenso humor de Chicken. Excepto por el pequeño clic que se produce al abrir y cerrar la barra de chat, este juego no tiene ningún otro ruido, ni banda sonora ni efectos de sonido. Esto puede parecer barato, pero no hace más que intensificar la extrema emoción del juego, ya que, una vez más, todos los ojos están puestos en ti y en lo valiente que seas a la hora de elegir tu próximo curso de acción.

Experiencia de juego



Chicken Mystake es un juego realmente accesible. Seguramente te encontrarás pulsando de nuevo el botón de Colocar Apuesta mientras te esfuerzas por encontrar unas cuantas gallinas más que la vez anterior para conseguir un pago mayor.

Usted controla la dificultad del juego ajustando las variables de apuesta y huesos (sobre las que entraremos en más detalle más adelante). La tabla de la derecha muestra tus coeficientes de ganancia, que puedes utilizar para medir lo bien que está funcionando tu estrategia. Debido a su jugabilidad bastante sencilla y a su adaptabilidad, este juego es muy popular y es adecuado tanto para jugadores experimentados como para principiantes totales.

Las apuestas más altas y más bajas

Puede elegir entre una amplia gama de valores de apuesta por partida en Chicken, que es uno de sus aspectos más atractivos. En la parte inferior del juego, justo al lado del gran botón Colocar apuesta, es donde encontrará los mejores precios. Seleccionando los botones + y -, podrá especificar cuánto desea apostar.



Puede jugar hasta 1.000 euros por partida, y la apuesta más baja es simplemente 0,10 euros. También tienes mucha libertad al hacer clic en el valor de la apuesta en sí, donde puedes escribir cualquier valor y elegir cualquier apuesta en incrementos de 0,05 euros.

Consigue el Bono MyStake para el Juego del Pollo



Dado que MyStake Casino es el único sitio en el que el juego del pollo está disponible actualmente, la mayoría de los bonos del sitio se pueden utilizar para jugar a él (si los T&C no indican específicamente lo contrario).

Utilizando el bono de bienvenida ofrecido por MyStakes Casino, los nuevos jugadores pueden empezar con dinero extra para jugar al juego Chicken. Si realiza un primer depósito de al menos 20 euros en MyStakes Casino, podrá optar a recibir una bonificación de hasta 1.000 euros. Su bonificación dependerá de la cantidad que invierta de acuerdo con lo siguiente:

Los depósitos de 20 a 200 euros reciben una bonificación del 150%.

Bonificación del 100% en depósitos de 201 a 1.000 euros.

Como puede ver, la bonificación que reciba será un porcentaje mayor de su depósito cuanto menor sea éste. No importa cuánto dinero decida depositar, puede anticipar que recibirá al menos el doble de esa cantidad para jugar.

Tenga en cuenta que esta oferta tiene requisitos de apuesta que deben cumplirse en un plazo de 30 días, 30 veces el depósito más el importe de la bonificación. Dado que Chicken es un minijuego en MyStake Casino. Si su única intención es jugar a minijuegos, puede que merezca la pena reclamar el bono de bienvenida para minijuegos del sitio web.



Puedes conseguir una bonificación del 100% hasta 500 € sólo por jugar a minijuegos con un depósito de al menos 20 €. La ventaja de esta oferta es que las restricciones de apuesta son más atractivas, ya que exigen un requisito de apuesta de 20 veces sobre la bonificación más el importe del depósito en un plazo de 30 días.