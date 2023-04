Círculo Rojo se despide de Sant Jordi tras un éxito rotundo con el stand más grande de autoedición

Este sello líder en el sector convocó a 200 autores en sus cuatro paradas alrededor del Arco del Triunfo.

CÍRCULO ROJO.- Sant Jordi es la gran fiesta de las letras, no solo en Cataluña, autores de todas partes del territorio nacional quieren firmar ejemplares durante este gran día y un año más, Círculo Rojo ha vuelto a demostrar su liderazgo marcando un nuevo hito en autoedición. Más de 200 autores de géneros literarios distintos presentaron y firmaron ejemplares de sus obras en su stand, el más grande en autoedición.

La editorial líder en Europa contó con cuatro paradas al lado del Arco del Triunfo y sus autores pudieron disfrutar de entrevistas en directo, además de una gran gama de material audiovisual para ayudarles en la promoción. “Publiqué mi primer libro con Círculo Rojo en 2015 y todavía no puedo creerme hasta donde he llegado con mis obras gracias a este sello. Es para mí un honor estar firmando mis libros en Sant Jordi”, confesó Ami Bondia Raga, durante su entrevista.

En sus más de quince años de historia, Círculo Rojo ha demostrado su compromiso con la cultura y sus autores. Gracias a su esfuerzo y dedicación, ha conseguido ratificar que nada es imposible para quienes sueñan y trabajan duro por conseguirlo. “Antes era impensable que un autor autoeditado pudiera firmar libros en grandes firmas como las de Sant Jordi o la Feria del Libro de Madrid, donde somos la única editorial de autoedición presente, por eso no puedo evitar emocionarme al estar hoy aquí junto a 200 de nuestros autores, en el stand más grande de autoedición. No puedo decir que haya sido fácil, pero merece la pena. Por eso seguiremos trabajando para ayudar a nuestros autores a que vuelen hasta donde quieran con sus obras”, comenta Alberto Cerezuela, director y fundador de Círculo Rojo, Grupo Editorial.

Mucho más que un sueño Lo que comenzó siendo un sueño se ha convertido en la editorial que más libros publica en Europa y el hogar de más de 22.000 escritores de todo el mundo y en un referente en autoedición. Lo que ocurrió la pasada jornada de Sant Jordi, no es más que una muestra del resultado del trabajo y dedicación de este sello para con sus autores. “Me siento muy agradecida a Círculo Rojo. Escribir mi libro ha sido una terapia para mí y gracias a la oportunidad de poder publicarlo, he vuelto a sentirme viva de nuevo”, comenta Belén Martin Martínez, autora de Cliente número 10.

Con la mirada puesta en las próximas ferias del libro y, por su puesto, en la Feria del Libro de Madrid, donde será la única editorial de autoedición en estar presente, y acudirá con más de 100 autores; el equipo de Círculo Rojo se muestra ilusionado con el resultado en Sant Jordi. “Ha sido un día muy emocionante para nosotros. Es maravilloso poder compartir estos momentos con nuestros autores, verlos emocionarse y escuchar de sus propias voces lo que ha significado para ellos estar aquí y publicar su libro”.