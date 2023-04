'Te doy mi palabra', escritura creativa y desarrollo personal en un programa exclusivo para mujeres

La escritura creativa permite expresarse y estimular la imaginación. Su regla primordial es que no hay reglas, excepto la apertura, la originalidad y la transgresión.

A través de la escritura creativa, independientemente de si se quiere ser escritor o solo se disfruta escribiendo en privado, es posible alcanzar una conexión más profunda con uno mismo. En todo caso, se trata de una actividad que favorece el desarrollo personal, al ser una vía de profundización en el sí mismo.

Una buena manera de comenzar a desarrollar y mejorar la habilidad de la escritura es a través del programa Te doy mi palabra, de la escritora Pilar Rodríguez-Castillos, a través del cual busca ayudar a mujeres sensibles, imaginativas y originales a encontrar su propio espacio para poder expresarse en libertad.

El programa Te doy mi palabra de Pilar Rodríguez-Castillos El principal objetivo de este programa es que las mujeres que asistan a él puedan conectar con sus fortalezas y cerrar sus duelos pendientes. A través de esta apuesta ambiciosa, Pilar Rodríguez-Castillos busca contribuir a incentivar la autoexpresión y potenciar la creatividad de las alumnas, combinando herramientas de escritura creativa y desarrollo personal mediante una serie de encuentros presenciales y reuniones online.

Durante estas sesiones, las asistentes serán guiadas en el camino de la palabra escrita, al mismo tiempo que descubren y perfeccionan diferentes técnicas expresivas y son motivadas a encontrarse a sí mismas.

"Este programa combina mis dos grandes pasiones: la escritura y el desarrollo personal femenino. El propósito del programa es que, a lo largo del trabajo que vamos a abordar juntas, las mujeres puedan disfrutar del proceso creativo, al mismo tiempo que se descubren, se reevalúan y se rescatan de sus procesos de dolor de manera productiva y emotiva", comenta la autora.

Durante la duración de este programa, Pilar Rodriguez-Castillos realizará propuestas de escritura y ayudará a sus alumnas a afinar en el proceso creativo, dando feedback, haciendo sugerencias de estilo, analizando con ellas los hilos que mueven su relato de forma personalizada para cada una de las mujeres y proponiendo ejercicios y desafíos para ayudarlas a ampliar su perspectiva de sí mismas.

Ventajas de la escritura creativa para el desarrollo personal y profesional En líneas generales, la escritura creativa permite conseguir un mejor desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y analítico. Su práctica también favorece la autoexpresión, la elaboración de ideas de forma clara y el desarrollo de una mayor autoconfianza y seguridad en uno mismo.

Escribir permite explorarse, no siempre de forma consciente, y quitar poco a poco el contrapeso que los conflictos internos ejercen cuando no se han resuelto: "A veces, un personaje puede hacer el viaje que su autora nunca se ha atrevido a hacer", dice Rodríguez-Castillos.

Aligerar este equipaje puede contribuir a tomar mejores decisiones en el día a día y a planificar un futuro más cercano a las primeras ilusiones, a menudo descartadas ante las presiones de las carencias, de las responsabilidades o de la misma rutina del día a día.

Diferentes estudios, como The Health Benefits of Writing About Life Goals, publicado en 2005 por la Dra. Gail Matthews, y que concluyó que las personas que escriben sobre sus metas tienen más probabilidades de lograrlas, han demostrado que la escritura creativa ofrece beneficios significativos para la salud mental y física, incluyendo la regulación emocional, la reducción del estrés y la ansiedad y una mejora significativa de la calidad de vida.

Explica Pilar Rodríguez-Castillos que su objetivo es ayudar a mujeres sensibles, perceptivas e inteligentes para que puedan exprimir al máximo sus vidas y encontrar el significado de sí mismas.

Y su programa Te doy mi palabra, que da comienzo el próximo 29 de abril, está diseñado para ayudar a las mujeres que disfrutan escribiendo de un mayor nivel de desarrollo personal a través de esta práctica.