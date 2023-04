Acerca de las técnicas y métodos correctivos dirigidos a perros que emplean los expertos L'Almozara Can Bosc

En el momento en el que un perro llega a la vida de las personas necesita por su parte un compromiso sólido, no solo en el cuidado de la salud del animal, sino también en su conducta.

Por ello, es indispensable en la vida de los perros, especialmente en aquellos que tengan comportamientos inadecuados o que muestran dificultades para socializar, sean educados correctamente, área donde muchos dueños de mascotas fallan en el intento de corregirlos, ya que varias veces los corrigen castigándoles.

El club L'Almozara Can Bosc cuenta con profesionales caninos que adiestran a los perros con métodos que cambian el castigo por el refuerzo positivo sobre la conducta, buscando en todo momento el bienestar de las mascotas. Entre algunas de sus actividades para perros están el agility, frisbee, pastoreo, y por supuesto, la educació canina.

Educación canina: ¿qué es y por qué es importante? La educación canina consiste en una serie de técnicas y métodos correctivos dirigida a perros. El objetivo de esta formación es que los canes puedan aprender a comportarse correctamente con otras mascotas o personas, e inclusive en diferentes entornos.

Las sesiones formativas tienen lugar en diversos espacios o áreas de recreación y adiestramiento, diseñados especialmente para perros, donde profesionales certificados se encargan de adiestrar a los perros, ayudándoles a mejorar sus problemas conductuales y evitándoles graves problemas a sus dueños.

Educación canina con los expertos L'Almozara Can Bosc Los perros son una especie distinta a la humana y, por esta razón, cuentan con otras necesidades y lenguaje, sea para entender o actuar de manera muy diferente. Como es lógico, especialmente entre personas sin nada de experiencia o conocimientos sobre domar perros, muchas veces provocan ciertas confusiones en el momento de corregirlos.

Cuando estos inconvenientes suceden, lo mejor es acudir a los expertos en educación canina, como lo es L'Almozara Can Bosc, un club que cuenta con pistas, gimnasios, áreas de pastoreo, barbacoa, relajación y parking, donde las mascotas pueden hacer vida y mejorar su conducta.

Los socios de este club pagan una cuota mensual de 35 euros para que sus mascotas disfruten de las diferentes áreas del establecimiento canino, al igual que el de sus servicios, como lo es la educación canina, el cual comprende de clases y cursos que ayudan a crear un feedback fluido entre el can y su dueño.

Entre sus adiestradores se encuentran David Molina, Evita Vázquez y Nieves Hernández, profesionales en educar y potenciar las habilidades de los perros, desde los más cachorros hasta los canes más adultos.

Este espacio único para perros con sede en Barcelona, se ha convertido en el lugar de encuentro perfecto para los amantes de los perros, quienes pueden acompañar a sus compañeros caninos en toda la experiencia, para que estos se sientan realizados y felices, pero lo más importante, más seguros a la hora de salir a cualquier lado con sus mascotas.