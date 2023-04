Bachillerato Internacional desde los 3 años, Eurocolegio Casvi Villaviciosa ofrece una innovadora metodología

El Colegio Internacional Casvi Villaviciosa se encuentra entre los pocos colegios privados en Madrid que ofrece el Continuo de Programas del Bachillerato Internacional en Madrid con la implementación de sus tres programas. Estos son: PEP (Programa Escuela Primaria), PAI (Programa Años Intermedios) y PD (Programa Diploma). Programas que estimulan a los alumnos para que alcancen sus metas académicas y personales. También fomentan el aprendizaje transdisciplinar desde edades tempranas. Algo que los lleva no solo a destacar en sus estudios, sino también en su crecimiento personal.

La Organización del Bachillerato Internacional (OBI) es una fundación educativa internacional, creada en 1968 en Ginebra, Suiza. Se distingue de otros programas debido a que:

Anima a los alumnos a pensar de forma crítica y a cuestionar lo que se les dice.

Les estimula a examinar tanto el entorno local como el internacional.

Permite a los estudiantes graduarse con una formación completa en el idioma inglés.

Y les ayuda a desenvolverse en contextos culturales y lingüísticos diversos.

Metodología en el Bachillerato Internacional El Bachillerato Internacional es una metodología con la que se promueve un marco curricular que no solo es un plan de estudios. Así es en el Colegio Internacional Casvi Villaviciosa, colegio privado en Madrid que, apoyándose en esta metodología:

Prepara a los alumnos para la vida, enfrentándoles desde pequeños a situaciones reales.

Estimula su curiosidad por la investigación, ofreciendo una educación individualizada.

Los anima a pensar de forma independiente y a ser los conductores de su propio aprendizaje, fomentando su pensamiento crítico y autodisciplina, lo que les ayudará a estar preparados para el futuro cuando sean adultos.

Les ayuda a ser más conscientes de las diferencias culturales mediante el aprendizaje de nuevas lenguas, lo que les permite relacionarse con los demás en un mundo más globalizado y que cambia rápidamente.

Estos valores se reflejan en los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional implantados en Casvi Villaviciosa. Lo que ha permitido que, por segundo año consecutivo, este colegio privado en Madrid haya sido incluido por los prestigiosos asesores académicos “IB Educations Advisors LTD” en la lista de los 100 Mejores Colegios IB de Europa.

Multilingüismo y Bachillerato Internacional Una de las características distintivas del Bachillerato Internacional es su enfoque vinculado al multilingüismo y la educación intercultural. Ambos aspectos son parte integral de cada uno de sus programas, ya que ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas y culturales de manera natural, valiosas para el futuro.

Hablar varios idiomas en una sociedad global e interconectada como la actual es algo de vital importancia. Por eso, en Casvi Villaviciosa, colegio privado en Madrid, no solo se impulsa el aprendizaje de tres idiomas (inglés desde 1 año y alemán y chino desde los 10). También una mentalidad internacional que se apoya en su Programa de Intercambios Lingüísticos, mediante contacto directo con colegios de todo el mundo.

Perfil del alumno IB en Educación Infantil El perfil IB (Bachillerato Internacional) en un colegio privado en Madrid de Educación Infantil como es Casvi Villaviciosa se refiere a las características que se espera que los estudiantes adquieran y desarrollen a lo largo de su experiencia educativa en esta etapa. Capacidades y responsabilidades que van más allá del éxito académico.

Dichos atributos conllevan un compromiso de ayudar a todos los miembros de la comunidad escolar a aprender a respetarse a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea. Estas son algunas estrategias para fomentar el perfil IB en Educación Infantil:

Indagadores: Lo mejor para fomentar su interés por aprender es proporcionándoles la oportunidad de investigar y explorar. De hacer preguntas y buscar respuestas a través de la experimentación, la observación y a compartir sus hallazgos con sus compañeros.

Informados e instruidos: Esto se consigue proporcionando a los niños una amplia gama de experiencias de aprendizaje. También enseñándoles sobre el mundo que les rodea, incluyendo otras culturas y perspectivas.

Pensadores: El pensamiento crítico se fomenta proporcionándoles la oportunidad de resolver problemas y tomar decisiones. Animándolos a explorar distintas perspectivas y a desarrollar su propia opinión.

Buenos comunicadores: Se logra mediante la participación en actividades con las que se expresen verbalmente y no verbalmente, en diferentes idiomas y medios.

Íntegros: En E. Infantil es necesario desarrollar la conciencia de los niños sobre lo que está bien y mal, y ayudarles a entender la importancia de tomar decisiones informadas y responsables.

De mentalidad abierta: A través de su exposición a diferentes culturas, idiomas y tradiciones; a diferentes perspectivas y formas de pensar, respetando y valorando las diferencias entre las personas.

Solidarios: Para ello, es importante proporcionar a los niños oportunidades para trabajar juntos, compartir y cooperar. Actividades que promuevan la empatía y el cuidado de los demás.

Audaces: Se debe ofrecer a los alumnos de E. Infantil la oportunidad de tomar decisiones y resolver problemas por sí mismos, fomentando la toma de riesgos y la creatividad. Estimulando su curiosidad mediante desafíos.

Equilibrados: Para ello, es necesario promover la actividad física y la salud, proporcionando un ambiente seguro y estimulante para que los niños jueguen y se diviertan. También se deben desarrollar hábitos alimenticios saludables.

Reflexivos: Es fundamental fomentar la autoevaluación y autoconocimiento, animando a los niños a pensar en sus sentimientos y emociones, y a comprender sus propias fortalezas y debilidades.

El programa PEP del Bachillerato Internacional en el Colegio Internacional Casvi Villaviciosa Estudiar bajo la metodología del Bachillerato Internacional permite a los alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi trabajar un modelo educativo de futuro que refuerza el desarrollo de las competencias globales que está demandando la sociedad.

En este colegio privado en Madrid, esto se fomenta desde los 3 años gracias al Continuo de los Programas IB. Gracias a esto, se consigue la coherencia y coordinación óptimas para ofrecer una enseñanza de calidad desde edades tempranas y hasta su paso a la universidad.

Así pues, se desarrollan enfoques de enseñanza y de aprendizaje que, a lo largo de los Programas PEP (Infantil y Primaria) y PAI (Secundaria), convierten a los alumnos con diversas capacidades en candidatos preparados para realizar el exigente Programa Diploma.

En el Programa PEP se les forma para expresar sus opiniones, realizar elecciones y asumir responsabilidades respecto de su propio aprendizaje. Esto los lleva a colaborar con sus profesores para profundizar en la comprensión e incrementar su automotivación y confianza en sí mismos.

A la vez, se fomenta el desarrollo de los conocimientos, la comprensión conceptual, las habilidades y los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, necesarios para marcar una diferencia en sus propias vidas, comunidades y en el mundo en general.

Durante esta etapa, además, se desarrollan habilidades de comunicación, sociales y de indagación, que van a llevar a los alumnos a realizar un proyecto culmen del Programa PEP: la exposición de conocimientos que se lleva a cabo en 6º E. Primaria.