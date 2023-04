Las prótesis capilares para hombres son una alternativa al trasplante capilar

Una situación que afecta la autoestima y la seguridad de los hombres es la pérdida de cabello a causa de la alopecia u otras patologías capilares. Por fortuna, actualmente, existen alternativas efectivas para cubrir las áreas con menos densidad capilar, una de ellas son las prótesis capilares.

Esta pieza se coloca de manera temporal en el cuero cabelludo a fin de cubrir con efectividad las zonas donde se ha perdido cabello, sin necesidad de tratamientos costosos ni cirugías, convirtiéndose en una opción más económica y segura a diferencia del trasplante capilar.

En España, La Central del Cabell es una empresa especializada en la comercialización de soluciones capilares elaboradas con pelo 100 % natural y de alta calidad que mejora la imagen y la seguridad de los hombres.

Ventajas de las prótesis capilares naturales Uno de los principales beneficios de las prótesis capilares es su apariencia natural. Esto se debe a que están elaboradas sobre una base muy fina, casi imperceptible, que hace que el cabello de la prótesis se vea exactamente igual que el cabello natural, por lo que nadie notará que se está usando.

Existen distintos tipos de prótesis capilares, con diferentes acabados, bases, densidad y largo de cabello para que se adapten a la perfección a cada usuario y a sus necesidades.

Las prótesis capilares se pueden cortar, peinar e incluso matizar según el estilo del hombre, haciéndole sentir más a gusto.

El uso de prótesis capilares está indicado para personas que sufren cualquier tipo de problema del cabello como alopecia, calvicie, falta de densidad, volumen o para aquellos pacientes que han intentado realizarse un trasplante capilar, pero no han podido, por falta de folículos en la zona donante. Además, estas piezas pueden llevarse para cualquier actividad sin restricciones, incluso ir a la playa, a la piscina o hacer deporte.

Otro de los beneficios de las prótesis capilares es que contienen adhesivos que no pesan ni dañan el cuero cabelludo, por lo que no ocasionan efectos secundarios. Además, son duraderas, siempre y cuando se realice un mantenimiento adecuado utilizando productos formulados para el cuidado de sistemas de integración capilar.

¿Dónde comprar prótesis capilares de calidad? La Central del Cabell es una compañía familiar que durante tres generaciones se ha esforzado por comercializar solo productos capilares de máxima calidad para lograr cabellos 100 % naturales, brillantes y sedosos. Dentro de su gama de productos cuentan con prótesis capilares, pelucas, extensiones de cabello, fibras capilares o productos de mantenimiento.

Es tal la elevada calidad de sus piezas que, se confeccionan a mano, pelo a pelo y con cabello natural Premium Quality en su taller.

Se pueden adquirir directamente del fabricante, en la tienda online de La Central del Cabell, que cuenta con un stock permanente de prótesis capilares que se adaptan a diversos estilos y solicitar al peluquero que la adapte al estilo propio. Además, sus productos tienen 4 meses de garantía y ofrecen precios competitivos del sector. De este modo, hacen posible que los hombres adquieran las prótesis capilares personalizadas que necesitan para sentirse más seguros.