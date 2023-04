Mühlberger devuelve a Movistar Team al triunfo en Predazzo

La escuadra telefónica -cuatro hombres en la escapada del día en su cuarto día consecutivo al frente de carrera en el Tour of the Alps- remata con el austríaco, en su primer éxito de azul, y alcanza su octava victoria de la campaña 2023 (séptima para los chicos).



Un equipo con ansia de triunfos y un ciclista que ha pasado numerosas dificultades -lesiones por caídas; una complicada meningitis hace dos años- y sinsabores, pero que ve premiados este jueves sus muchos sacrificios. Gregor Mühlberger y Movistar Team remataron la 'fuga de la fuga', en referencia al genio, para llevarse la cuarta etapa del Tour of the Alps, por tierras del Trentino camino de Predazzo con el Passo Pramadiccio (2ª categoría; 10 km al 6%) justo antes de la llegada.

Mühlberger era parte de una escapada de trece ciclistas con nada menos que cuatro representantes del grupo dirigido por Pablo Lastras y Maximilian Sciandri. Óscar Rodríguez (6º), Antonio Pedrero (10º) y un Sergio Samitier que anticipó el ataque del austríaco en las primeras rampas lanzaron a Gregor a un corte decisivo junto al jovencísimo Pellizzari (GBF, 3º) y Torstein Traeen (UXT, 2º), que junto al ciclista azul consiguió dar alcance al italiano en el descenso tras 'remachar' éste al hombre telefónico.

Gregor acababa batiendo a ambos en el sprint para llevarse su 18º triunfo en profesionales, el primero con la casaca de Abarca Sports, y elevar la estructura Movistar Team a los ocho éxitos en 2023, siete para un cuadro masculino cuya entrega en la ronda alpina -cuatro días de cuatro en fuga; tres para Samitier, uno para Hollmann- ya merecía sobradamente alzar los brazos.

DECLARACIONES / Gregor Mühlberger:

“Ha pasado mucho tiempo, tres años, sin conseguir una victoria. Súper agradecido de tener esta oportunidad y de poder celebrarlo junto al equipo. Meternos cuatro corredores en la fuga ya era un punto de partida estupendo, y he tratado de sacarle partido arrancando en la última subida junto a Sami (Sergio Samitier). He intentado abrir ese hueco y dejarles atrás, pero el corredor de Bardiani ha estado increíble. Enhorabuena también para él, por lo que ha demostrado hoy y por el futuro que tiene; un auténtico cohete, que tendrá seguro más oportunidades. Al final, he podido rematar al sprint. Gracias sobre todo a los compañeros, por el apoyo todo el día, y a este grupo, por llevar cuidando de mí todo este tiempo”.