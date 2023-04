Chupa Chups® se une a la lista de patrocinadores oficiales de Team Heretics

La marca de caramelos estará presente en todas las disciplinas del club y su logo lucirá en la camiseta del equipo nacional de League Of Legends de la Superliga.

Team Heretics ha alcanzado un acuerdo con Chupa Chups® para afianzar su apuesta por ser el mejor club de España en creación de contenido. Gracias a esta alianza, la firma lucirá su logo en la manga derecha de la camiseta de la Superliga, la competición regional de League of Legends más importante de Europa.

Esta alianza vendrá acompañada de piezas originales, generando narrativas centradas en el equipo de LoL e integrando la marca y el producto en todo el ecosistema de entretenimiento del club. El salto a la experiencia física será dentro de nuestra tienda Heretics Hub, donde se ofrecerá a los fans y seguidores contenidos exclusivos y compartir el espíritu de Heretics con viewing parties. Por su parte, el programa Club 113, el reconocido podcast de Team Heretics conducido por Goorgo, Werlyb y Nil Ojeda, también contará con el patrocinio de Chupa Chups® gracias a nuevas secciones en el formato y drops de ropa originales.

Borja de Altolaguirre, Chief Commercial Officer en Heretics: “Nuestros jugadores del equipo de Superliga son los que más cerca están de nuestros aficionados. Heretics Hub, el punto de encuentro físico entre club y seguidores, es donde nuestros jugadores reciben en vivo el calor de sus fans, creando una atmósfera espectacular en cada partido. Es por esto por lo que seguimos animando a nuestros partners a aprovechar toda la pasión y experiencia inmersiva que se vive en esta competición tan especial, la que además demuestra, temporada tras temporada, ser la más importante de toda Europa. En este contexto, damos hoy la bienvenida a Chupa Chups®, una de las marcas más reconocidas y populares entre nuestras audiencias y que conecta con los valores de Team Heretics. Esta alianza, en la que hemos trabajado juntos, estamos seguros de que nos aportará muchísimo a ambos desde el primer momento y no dudamos de que a nuestros fans les encantará que se incorpore a nuestra familia de patrocinadores una marca tan querida en los eSports".

Jordi Rosell, Senior Brand Manager de Chupa Chups®: “Estamos muy contentos de anunciar nuestro acuerdo de patrocinio con Team Heretics y poder continuar afianzando y apostando dentro del territorio de gaming, así como del entretenimiento junto a sus creadores de contenido y Club 113. Esta alianza nos permitirá continuar llevando nuestro espíritu desenfadado y divertido a todos los públicos a través de los eSports, así como de las acciones con los talentos del club. Estamos seguros de que será un éxito esta colaboración y esperamos una dulce acogida por parte de los fans y que disfruten con todo el contenido que crearemos en conjunto”.