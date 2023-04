Laura Torres, psicóloga sanitaria, habla del EMDR y sus beneficios para tratar la ansiedad y la depresión

Según datos recopilados en 2019, alrededor del 5 % de los españoles ha sido diagnosticado con depresión y ansiedad. Se estima que el porcentaje de personas que lo padecen es aún mayor, pero que no han sido aún diagnosticadas por un profesional.

Actualmente, hay diferentes técnicas para el tratamiento de la ansiedad y la depresión. No obstante, una de las más utilizadas por psicólogos es la terapia EMDR, la cual ha demostrado ser muy efectiva para tratar trastornos de este tipo. La psicóloga profesional Laura Torres, a través de Laura Torres Psicología, ofrece, entre sus servicios, la terapia EMDR para personas con depresión y ansiedad, estrés postraumático y otras patologías mentales.

Terapia EMDR La técnica EMDR es una terapia ampliamente investigada y sumamente eficaz para el tratamiento de experiencias traumáticas del pasado, que hayan impactado en la vida de una persona y no se hayan podido superar. Actualmente, es una de las más utilizadas para el tratamiento de personas con depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras patologías mentales.

La técnica en concreto se llama Terapia de Desensibilización y Procesamiento por Movimientos Oculares (EMDR). Laura Torres explica que, a diferencia de otras terapias como el TCC, el EMDR no requiere que el paciente tenga que hablar a detalle sobre el problema o las emociones que le generan ansiedad o depresión. Por el contrario, se le guía a través de movimientos oculares, estimulación bilateral o sonidos, para contactar muy brevemente con el recuerdo y dar paso a un proceso asociativo con otros recuerdos, pensamientos o sensaciones.

Como resultado, se produce una disminución del malestar. En otras palabras, una desensibilización y un reprocesamiento respecto al desencadenante de la ansiedad. Desde 2013, la OMS ha recomendado el EMDR como una de las terapias más idóneas para el tratamiento de trastornos asociados al trauma.

Beneficios de la terapia EMDR Son varios los beneficios que ofrece esta terapia y son, en esencia, la razón por la que hoy es tan utilizada y recomendada incluso por organizaciones como la OMS. El primero de ellos es que ayuda a procesar e integrar las experiencias traumáticas del pasado, para, de esta manera, dejar atrás las emociones dolorosas.

Es decir, es eficaz para superar el trauma, la depresión o la ansiedad a corto plazo, generada por maltrato físico, abuso sexual, estrés postraumático, etc. Pero, además de eso, es una terapia que ayuda a recuperar el equilibrio emocional, así como la sensación de seguridad y de orden en la vida cotidiana.

De esta manera, la persona pude disfrutar de su vida presente y disfrutar de mejor calidad de vida y salud mental. Asimismo, ayuda a mejorar las relaciones sociales, aumentar la autoestima, a desaparecer los miedos y mucho más.

