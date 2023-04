5 consejos de emprendedores con startups desconocidas que están triunfando

¿Qué consejos se darían? Esta es una de las preguntas que plantea la web de entrevistas Naked Chief a cada uno de los emprendedores y directivos que participan en su experiencia, cuyo propósito es compartir historias de emprendedores y directivos de empresas reconocidas para ayudar a otros a inspirarse con su experiencia y valores. A lo largo de sus entrevistas han recopilado una serie de consejos para mejorar en el ámbito profesional.

A priori, es una pregunta típica y se puede pensar que las respuestas van a ser tópicos. No obstante, la pregunta viene precedida de otra que hace referencia al mejor consejo que ellos han recibido. Dicho esto, resulta un conjunto de experiencias de cada uno y de sus logros obtenidos. De modo que los consejos son un conjunto de experiencias de cada uno, de sus logros obtenidos y aprendizajes.

Aquí se exponen 5 consejos de emprendedores basados en su propia experiencia:

Eduard Teixidó, CEO y fundador de Opground: "Lánzate. Si tienes ganas de algo, hazlo. Mejor fallar o defraudarse que vivir con la duda. En esta vida hemos venido a jugar."

Ana Coronel, Fundadora de Stylease: "No busques el éxito, busca el aprendizaje y la trascendencia en lo que haces; busca el impacto que tu trabajo tiene en los que te rodean y en la sociedad."

Cai Felip, CEO de Union Avatars: "Keep it Simple, Stupid."

Álvaro Pérez, CEO en HarBest Market: "Para emprender, sé fiel a la misión inicial de la compañía y pon foco en la ejecución – más si cabe en los momentos difíciles -."

Carlos Aspas, CEO de La Finesse Truffles: "No ocultemos el dolor, esfuerzo y determinación que hay detrás de cada victoria."

La mayoría de los líderes y responsables empresariales han empezado su carrera desde abajo. Naked Chief se encarga de recopilar sus consejos, cargados de experiencia real, para ayudar a otros que también quieren surgir en el ámbito profesional.