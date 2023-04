​Hacienda pone bajo el foco a inversores en criptomonedas, propietarios de viviendas en alquiler y contribuyentes con rentas del extranjero

En los últimos años, las inversiones en monedas virtuales se han disparado en nuestro país y un 11% de los residentes en España afirma haber invertido en ellas, es decir, unos 4 millones de personas, según indica TaxDown. Por este motivo, en la anterior campaña de la renta, el Ejecutivo presentó como novedad la creación de una serie de casillas específicas (la 1626 y siguientes) para presentar estos activos. Este año, con el inicio de la campaña de la renta, Hacienda ha informado sobre cuáles son los tipos de contribuyentes en los que centrará sus avisos durante estos meses. En este sentido, la Agencia Tributaria enviará 328.000 notificaciones a los inversores de criptomonedas, lo que supone un 40% más que el año pasado y un 2.116% más que en 2021, según confirman desde TaxDown.



Con todo, hay que tener en cuenta que en España no hay ninguna norma específica que regule la compraventa de criptomonedas, por lo que se rigen por el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales provocadas por la transmisión de elementos. En este sentido, sólo tendrán que incluir criptomonedas en el IRPF aquellos contribuyentes que hayan vendido o intercambiado en 2022 alguna de estas monedas virtuales, independientemente de si se han obtenido ganancias o pérdidas en el proceso. Pero no tendrán que hacerlo aquellos que simplemente las compraron y no hicieron ningún movimiento con ellas, tal y como explica TaxDown en su Guía de declaración de criptomonedas.

También bajo la lupa de Hacienda: rentas del extranjero y arrendadores

Aunque Hacienda sólo está aumentando los avisos por las inversiones en monedas virtuales, la Campaña de 2022 también hará especial hincapié en otro tipo de contribuyentes. Así, al igual que el año pasado, el mayor número de notificaciones que está enviando la Agencia Tributaria están relacionadas con las rentas que provienen de otros países. Por ello, aquellos residentes fiscales en España que obtengan rentas de bienes inmuebles u otros ingresos procedentes del extranjero recibirán un total de 807.000 avisos.

Por otra parte, en los últimos días el Gobierno ha anunciado un acuerdo para la aprobación de la nueva ley de vivienda, que pretende limitar los precios del alquiler y respaldar a los inquilinos. Sin embargo, en este contexto, Hacienda ha reducido el número de avisos a los propietarios de inmuebles en alquiler para este año, que alcanzarán los 661.000, un 7% menos que el año anterior, según informa TaxDown.

“A pesar del aumento en el número de avisos de Hacienda a los inversores de criptomonedas, muchos contribuyentes no saben todavía si están obligados a presentar estos activos o cómo deben hacerlo. Para facilitar esta tarea, TaxDown cuenta con una función específica para declarar estas monedas virtuales de una manera rápida y sencilla”, explica Enrique García, CEO de TaxDown, y añade “además, también hemos elaborado una guía que explica en qué casos hay que realizar este proceso y cómo hacerlo”.