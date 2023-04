MG Cyberster: exclusivo descapotable eléctrico con capota de lona, diseñado combinando belleza y funcionalidad

El protagonista de Need for Speed, John Wick, Bullitt y I Am Legend está de fiesta por su 59 aniversario. En 1964 fue introducido al mercado y desde ese entonces ha sido todo un ícono de la cultura estadounidense. John Najjar, uno de los diseñadores de la marca, sugirió el nombre y lo tomó del avión de caza North American P-51 Mustang, un modelo que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas aéreas.