ChatRenta: el ‘Chat GPT’ abierto al público que facilita la declaración de la renta en España

La declaración de la renta en España puede ser un proceso confuso para muchas personas, especialmente en años como este en el que se han producido importantes cambios en la normativa. Sin embargo, gracias a los avances en el uso de la Inteligencia Artificial, se ha desarrollado una herramienta gratuita que puede hacer que este proceso sea más fácil y accesible para todos La semana pasada inició el periodo oficial para la declaración de la renta en España. Un proceso que evoluciona año con año, y para este 2023 trae cambios significativos. Desde un nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores autónomos, hasta los cambios en las aportaciones a planes de pensiones o la reducción por rendimientos del trabajo.

Tan sólo en el último trimestre de 2022, existían más de 20.463.900 personas ocupadas en España (INE, 2023). Esta cantidad de contribuyentes, más las nuevas modificaciones, suponen más dudas que respuestas. Al menos en estas primeras semanas en las que ya se puede realizar la declaración de la renta.

No todos los héroes llevan capa

Este año, con toda la revolución en cuanto al uso de la Inteligencia Artificial, ya existe una plataforma que hace más fácil el proceso de declaración de la renta, y con la ola de novedades que trajo el Chat GPT, surge chatrenta.com.

Iniciativa creada por hacktivistas y expertos en soluciones de IA que utilizando la API, software intermediario que permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí, de Chat GPT crearon una herramienta gratuita que permite navegar el Manual práctico de Renta 2022. Desde las guías de novedades y deducciones, hasta los 18 capítulos íntegros y la normativa de este ejercicio fiscal.

Con preguntas como:

—"¿Cuándo debo presentar la declaración de la renta?"

—"¿Debo presentar la declaración si estoy en paro?"

—"¿En qué casilla coloco los ingresos por alquilar el piso?"

—"¿Cuál es el límite máximo de la deducción por rehabilitación de casa rural en La Rioja?"

O cualquier duda que tengas en torno al proceso de declaración anual

Pero eso no es lo mejor, lo más útil de esta herramienta es que además de proporcionar una respuesta exacta, inmediatamente después proporciona el extracto legal en el que justifica la respuesta. Es decir, a diferencia del Chat GPT, el chatrenta.com otorga la referencia jurídica y bibliográfica, sin dejar lugar a dudas de la veracidad de la respuesta.

Otra de las ventajas principales es que no se necesita esperar por la disponibilidad del contador o asesor fiscal, o gastar dinero extra para resolver dudas iniciales.

La declaración de la renta es un proceso que seguirá siendo inevitable, pero que este año resulta mucho más fácil de comprender y navegar a través de las nuevas tecnologías.