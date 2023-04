CRM de farmacia, la solución de We Make It para optimizar los recursos de una farmacia

Los beneficios de implementar un sistema CRM en una farmacia Mediante un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) diseñado especialmente para el sector farmacéutico, es posible desarrollar estrategias de retención de clientes con el objetivo de maximizar los ingresos generados a lo largo del tiempo.

Al implementar un software de fidelización en una farmacia, se facilita la comunicación con su público objetivo, se simplifica el desarrollo de estrategias de retención de clientes y se hace posible la implantación de un sistema de recompensas para los clientes frecuentes. De esta manera, se fomenta la repetición de la compra y se aumenta la lealtad del cliente.

Entre las herramientas de fidelización disponibles en el mercado, el software WeFid, desarrollado por la prestigiosa empresa We Make It, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas para farmacias, merece una mención especial. Este programa ha sido diseñado para acompañar a los clientes de las farmacias durante todo el proceso de compra, proporcionando a su farmacia información precisa sobre los hábitos de consumo, deseos y necesidades específicas de cada cliente.

Funciones y ventajas del CRM de farmacia WeFid Con WeFid, es posible obtener datos de los clientes, crear y analizar el perfil de cada uno de ellos y efectuar una segmentación precisa. De esta manera, es más fácil implementar programas de fidelidad y definir estrategias promocionales y de ventas. Además, este CRM de farmacia permite automatizar la comunicación de estas iniciativas a través de campañas de mensajes telefónicos y correos electrónicos (SMS y e-mail marketing), lo que agiliza el proceso de fidelización y facilita la comunicación con los clientes.

WeFid también establece rankings y estadísticas de clientes y empleados para llevar a cabo una mejor gestión global de una farmacia.

Gracias a estas características y funciones, las farmacias que adquieren el software creado por We Make It aumentan la lealtad y retención de sus clientes. Asimismo, esto genera un aumento del ticket medio de compra e incrementa la visibilidad de una marca. Por lo tanto, es posible disfrutar de una recuperación rápida de la inversión.

Los clientes frecuentes son fundamentales para el éxito de las farmacias Según indica un estudio sobre el comportamiento de los clientes de este sector, más del 50 % de los ingresos de una farmacia proceden de las compras que realizan los clientes actuales o frecuentes. A su vez, estos consumidores gastan alrededor de un 67 % más que los nuevos clientes. Por esta razón, es importante que una empresa de este sector cuente con las herramientas apropiadas para atraer y mantener a sus clientes con ofertas y promociones.

Para poner en marcha un programa de fidelización con el software WeFid, es posible recurrir al apoyo que brinda We Make It tanto en la fase inicial de implementación como después. Además, esta empresa cuenta con un servicio de soporte técnico eficiente y constante que optimiza la experiencia de uso de sus productos.

En resumen, el CRM de farmacia WeFid desarrollado por We Make It es una solución rápida, inteligente e intuitiva que facilita la organización de la información relativa al funcionamiento de un negocio en el sector farmacéutico. Al utilizar este software, las farmacias pueden llevar a cabo campañas de fidelización para aumentar la facturación y conseguir el crecimiento de su negocio, mejorando así su posicionamiento en el mercado.