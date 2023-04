Sacar el carnet de conducir en Madrid con algunas de las motos más fáciles

Para los permisos AM (50 cc) y A1 (125 cc), las motos más recomendables son las conocidas como monkey bikes, motocicletas pequeñas cuyo nombre proviene de su creación en los años 70 y 80 por parte del fabricante Honda.

Esta gama de motocicletas pequeñas, casi de juguete e impulsadas por motores de 49 cc, se suministran de hasta 125 cc. Los requisitos para circular con ellas no son distintos a los de otros transportes; por eso, se necesita un permiso AM o A1, según las características de la moto. Autoescuela 2000 tiene más de 45 años de experiencia impartiendo clases de moto. Esta autoescuela es uno de los centros de referencia para obtener el carnet de moto Madrid con más de 1.000 alumnos de moto examinados al año.

Obtener el carnet de moto AM y A1 con una monkey bike en Madrid Los distintos carnets de moto autorizan también a conducir monkey bikes de distintas características. Con el permiso AM, se pueden conducir motocicletas con motores de hasta 50 cc. Este permiso de circulación es válido a partir de los 15 años de edad. En cuanto al permiso de moto A1, permite conducir motos de hasta 125 cc de cilindrada, a partir de los 16 años.

Los profesores expertos de Autoescuela 2000 dan clases personalizadas para todos aquellos que deseen iniciarse en el mundo de la conducción sobre dos ruedas. Aunque las monkey bikes son motocicletas relativamente fáciles de llevar, con las clases de maniobras y circulación se gana experiencia y seguridad, además de aprender técnicas de la mano de profesionales.

Motos custom, la manera fácil de obtener el carnet A2 Madrid Sin embargo, en el caso de permisos de mayor cilindrada como el carnet A2 (hasta 500 cc), no existe la posibilidad de formarse con una monkey bike, ya que las marcas no las fabrican para motos de más cilindrada. Ahí es donde entran en juego las motos de estética custom, mucho más maniobrables y de mucho menor peso que la mayoría de motos (por ejemplo, con respecto, a las motos deportivas, un ahorro en peso de más de 30 kilos).

Amplia experiencia en el sector y referencia en Madrid Autoescuela 2000 es una autoescuela con 11 centros en la Comunidad de Madrid. La academia ofrece cursos a precios muy accesibles para aprender a conducir distintos tipos de vehículos y motocicletas. Además, dispone de instalaciones bien equipadas con tecnología de punta, motos de alta gama (Ducati Scrambler 400 para el permiso A2) para desarrollar en las mejores condiciones posibles las clases y actividades teóricas que necesitan los estudiantes.

Esta autoescuela garantiza una enseñanza de calidad, avalada por sus más de 45 años de experiencia en el sector de la conducción. La confianza que ha generado en sus clientes ha convertido a Autoescuela 2000 en una autoescuela recomendada por sus clientes para sacarse el carnet moto Madrid. Su equipo de profesionales imparte formación teórica y práctica, para que sus alumnos obtengan con buenos resultados permisos para conducir como el AM, A1, A2 y A.