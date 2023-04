Alquiler de oficinas para empresas en Madrid, con el servicio de Atrium

Las oficinas de alquiler son lugares de trabajos asequibles, flexibles y adaptables a las necesidades de las empresas contratistas.

A diferencia de un establecimiento propio las oficinas de alquiler evitan que las compañías carguen con responsabilidades como la limpieza y el mantenimiento de las estructuras. Además, dichas compañías tienen la oportunidad de escoger entre una gran variedad de espacios acorde a sus intereses, ciudad, viaje de negocios, etc. Atrium es reconocida por ofrecer oficinas de alquiler en Madrid que han sido diseñadas y desarrolladas por especialistas en construcción y el entorno empresarial.

Servicio de alquiler de oficinas para empresas en Madrid La empresa Atrium ofrece a las empresas instalaciones equipadas por completo con una infraestructura avanzada tecnológicamente. De esta manera, las mismas pueden realizar sus actividades de una forma rápida, ágil y eficaz. El servicio de oficinas de alquiler en Madrid de esta compañía está disponible para empresas pertenecientes a cualquier área de negocio bajo costes menores y sin exigirles una inversión inicial. Esto resulta ideal para las pequeñas empresas que no cuentan con mucho capital, pero necesitan un espacio de trabajo profesional para trabajar con eficacia. Del mismo modo, las empresas que suelen realizar viajes de negocios a Madrid pueden contratar este servicio de alquiler y ahorrar mucho tiempo y dinero en sus operaciones. Atrium también cuenta con soluciones de alquiler de oficinas virtuales y domiciliación de sociedades para quienes no desean rentar un establecimiento físico o un espacio de trabajo permanente. Ambas opciones de alquiler son útiles para potenciar la imagen de la marca ante clientes potenciales, proveedores o asociados.

Características clave de las oficinas de alquiler en Madrid de Atrium Atrium cuenta con una gran variedad de opciones de alquiler de oficinas en Madrid, entre las cuales se pueden mencionar la renta de despachos para uno, dos e incluso tres puestos de trabajo. Estos despachos están equipados con todo lo necesario para trabajar con comodidad, incluyendo muebles modernos a medida y atención personalizada de las llamadas telefónicas. Del mismo modo, esta empresa ofrece atención a visitas, recepción de paquetes, salas con medios audiovisuales, WiFi de alta velocidad, líneas telefónicas sin recargo, impresoras y escáneres, entre otros. También es importante mencionar que la empresa cuenta con especialistas en limpieza, seguridad y climatización para que sus clientes puedan disfrutar de una experiencia de trabajo completa. Cada uno de estos servicios combinados con los precios módicos de Atrium hacen que su servicio de oficinas de alquiler en Madrid potencie la productividad, rentabilidad y resultados generales de cualquier empresa. Como punto extra, esta compañía tiene espacios de coworking con atención 24/7 los 365 días del año, domicilio social y comercial, recepción atendida, entre otros beneficios.

Atrium cuenta con oficinas de alquiler en Príncipe de Vergara 109, Castellana Bernabéu y Pozuelo de Alarcón. El establecimiento de Castellana Bernabéu es uno de los más recientes de la compañía y es reconocido por estar ubicado en una zona exclusiva para negocios.