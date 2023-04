Tuberías de riego agrícola y programadores, de la mano de Agrocor

El riego agrícola es una parte clave para mantener en buen estado un cultivo, jardín o cualquier espacio verde, por lo que hoy en día existen varios instrumentos diseñados para garantizar la eficiencia de esta tarea.

La tienda Agrocor en sus 7 tiendas físicas ubicadas en la provincia de Córdoba, así como en su tienda online, se especializa en el suministro de maquinaria, equipos y herramientas de máxima calidad para los sectores agrícola, forestal, industrial e incluso para el cuidado de los jardines. Para asegurar el máximo rendimiento de cada accesorio, la empresa brinda un servicio técnico eficiente técnica y asesoría posventa que está a cargo de especialistas.

Agrocor es una tienda online especializada en la venta de programadores y medidores para el riego agrícola La empresa Agrocor se caracteriza porque dispone de una gran variedad de accesorios que permiten implementar una instalación de riego agrícola más eficiente para aprovechar los recursos hídricos. Cada accesorio está diseñado para optimizar al máximo el funcionamiento del sistema de riego y cuidar el estado de los productos cultivados.

En el caso de los programadores de grifo y medidores, las personas pueden programar y administrar el riego agrícola desde sus dispositivos móviles, lo que representa una ventaja importante. El sistema permite configurar la hora de inicio, la duración y la frecuencia de riego, además de establecer programas predefinidos en momentos óptimos del día.

Para contribuir en la protección del medioambiente, Agrocor ofrece programadores de grifo que incluyen la función ECO, lo que permite ajustar la duración del riego según la temporada del año. De igual manera, los agricultores pueden aumentar o disminuir el flujo de agua en función de las condiciones climáticas, con el propósito de evitar daños en sus cultivos.

¿Por qué son importantes los programadores de grifo y medidores? Los programadores de grifo y medidores para el riego son herramientas fundamentales para asegurar un proceso adecuado de riego agrícola, debido a que eliminan la dependencia hacia una tercera persona. De esa manera, las personas que cuentan con un cultivo, plantación o jardín pueden programar el riego agrícola fácilmente cuando están fuera de casa.

Por otra parte, los programadores permiten ajustar el tiempo exacto de riego agrícola sin generar desperdicio, por lo que son instrumentos útiles para ahorrar un gran volumen de agua. En vista de que existen diferentes tipos de programadores que se ajustan a varias fuentes de energía, los propietarios de un cultivo tienen la posibilidad de automatizar el riego.

Tuberías de riego agrícola P.E. y P.V.C. Alimentaria y No Alimentaria disponibles en Agrocor. Las tuberías de polietileno de alta calidad son resistentes a altas temperaturas y, por tanto, ideales para su instalación como tubería de riego en fincas y grandes extensiones de cultivos. La tubería de polietileno (PE) es un material muy resistente y tiene una vida útil larga, un sistema de riego por goteo en la finca con tubería de alta calidad son la solución idónea para instalaciones al aire libre. Tuberías que garantizan calidad y durabilidad.

En Agrocor se pueden encontrar tubería Alimentaria de alta y baja densidad (con banda azul). Se utilizan para redes de abastecimiento de agua (PE100 alta densidad), para riego, para canalizaciones industriales, redes de saneamiento, entre otros; y PE40 baja densidad aptas para el uso alimentario, pero no para el transporte de agua potable. Son muy flexibles y de fácil instalación. Además, estas tuberías (en realidad cualquiera de polietileno) son un buen aislante eléctrico.

Tuberías de polietileno de uso agrícola: aptas para el uso alimentario, pero no para el transporte de agua potable. Son muy flexibles y de fácil instalación. Además, estas tuberías (en realidad cualquiera de polietileno) son un buen aislante eléctrico.

Además, en Agrocor se pueden encontrar los accesorios de polietileno de alta calidad con los que se puede evitar las fugas de agua.

Los accesorios y tuberías para riego agrícola disponibles en la tienda especializada Agrocor brindan una ventaja para quienes desean obtener mejores resultados en sus plantaciones y cosechas. Una de las garantías de esta empresa es que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, por lo que trabaja con algunas de las mejores marcas del mercado.