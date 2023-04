¿Cuáles son las principales diferencias entre las griferías monomando o termostáticas?, por Imex Products

Cuando llega el momento de realizar una reforma, a todas las personas les ha pasado que no tienen claro qué tipo de grifería Imex instalar para el baño/ducha, monomando o termostático. En este artículo, desde Imex Products se intenta ayudar en la decisión.

Antes de empezar, se van a definir funcionalmente para después presentar las ventajas de cada una.

Funcionalmente, la grifería monomando es aquella en la que tanto la regulación del caudal como de la temperatura se realiza desde una misma maneta, de ahí su propio nombre mono-mando. Esta es la opción más extendida, ya que su uso es muy intuitivo. Normalmente, la maneta hacia la derecha para agua fría y según se gira hacia la izquierda (agua caliente) se produce la mezcla de ambas; en cuanto al caudal sucede lo mismo, a mayor amplitud de la maneta se solicita más demanda de caudal al cartucho.

La grifería termostática es aquella en la que, con una maneta, se selecciona el caudal o la vía de salida del agua y con la otra la temperatura a la que se desea que salga el agua. En este caso, hay que recordar que los modelos de Imex Products no incorporan la primera función de regulación de caudal, pero hay que destacarla sobre el resto del mercado gracias a la incorporación de su cartucho autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM del que presentan algunas ventajas.

Comodidad Ambas griferías son fáciles de usar, pero es cierto que, en una termostática, una vez se ha establecido la temperatura de confort ahorran tiempo y energía. Por el contrario, en una grifería monomando es difícil dejar la maneta en la misma situación de temperatura y caudal para conseguir dicha temperatura de confort.

Seguridad En cuanto a la seguridad, la grifería termostática incluye un sistema de seguridad que no permite pasar un límite establecido de 38 °C para evitar así quemaduras y futuros accidentes, lo que la convierte en la opción ideal cuando hay tanto niños como personas mayores porque para superar dicha temperatura se debe combinar presionar un botón y girar la maneta.

Esta opción no está disponible en la grifería monomando, en la que además suele generar cambios de temperatura si se produce una variación en la presión de agua, por ejemplo, al abrir otro grifo de la vivienda.

Además, en las termostáticas de Imex Products incorporando el cartucho TURN CLEAN SYSTEM, garantizan un funcionamiento óptimo incluso en condiciones de baja presión y, gracias su función autolimpiable, con un simple giro de maneta se reduce el mantenimiento y se alarga la vida de la grifería.

Coste En cuanto al coste se refiere, la grifería monomando por norma es más económica que la termostática.

Durabilidad Nada es eterno, pero en cuanto al ámbito que compete es importante trasmitir que, si se realiza un uso adecuado de la grifería en cuanto a mantenimiento y limpieza, se puede alargar notablemente su vida útil.

Desde la empresa esperan ayudar a encontrar la grifería adecuada para cada caso y si aún queda alguna duda por resolver, desde el equipo de Imex Products están encantados de buscar la grifería idónea en cuanto a funcionalidad y practicidad analizando las necesidades individuales.

También ofrecen la oportunidad de visitar su catálogo, donde se podrá encontrar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.