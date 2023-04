Expertos en la instalación de césped artificial, Sumigran

Especialmente en verano, los espacios al aire libre son excelentes para tomar el sol y pasar un rato agradable.

Sin embargo, también son zonas que requieren muchas horas de mantenimiento, especialmente, cuando se planta césped natural. Esto puede resolverse con la instalación de césped artificial.

El aspecto a hierba real de este tipo de material permite disfrutar de espacios con una imagen fresca y natural, sin tener que invertir mucho tiempo y dinero. Con apenas algunos cuidados, puede lucir hermoso en cualquier época del año.

En España, la empresa Sumigran es especialista en el suministro de césped artificial. Tienen variedad de modelos adaptados a cada necesidad de los clientes. De este modo, facilita la creación de espacios artificiales de calidad.

¿Cuáles son las ventajas de instalar césped artificial para terrazas y jardines? Una de las tendencias en materia de decoración de terrazas y jardines es el césped artificial. Este tipo de recubrimiento está ganando cada vez mayor relevancia en el sector de remodelación espacios, debido a los múltiples beneficios que ofrece frente al césped natural.

En primer lugar, no necesita humedad ni la instalación de sistemas de riego, lo que representan un ahorro de agua y dinero. Su versatilidad es otra de sus características destacadas, ya que este tipo de césped puede colocarse tanto en áreas externas, como jardines y canchas deportivas, como en espacios interiores de una vivienda, oficina o local comercial, aportando un toque fresco y natural a las estancias.

Por otro lado, no produce problemas de salud, ni irritaciones de ningún tipo, ya que no acumula polvo, ácaros o bacterias, siendo apta su instalación para lugares donde hay niños, animales y personas que sufren de alergias. Además, su instalación es muy sencilla, aunque siempre es buena idea es contar con un equipo de profesionales, como los expertos en césped artificial de Sumigran, que cuentan con años de experiencia en este tipo de trabajos.

Variedad de césped artificial para cada necesidad Sumigran trabaja una gran variedad de productos. Desde su sede en Arganda del Rey, dispone de un excelente césped artificial en Madrid, aunque también proceden a su instalación en otras ciudades, como en Valencia, Sevilla, Zaragoza o Barcelona. En este sentido, Sumigran es una alternativa recomendable, porque la empresa cuenta con un surtido catálogo de referencias para cualquier necesidad.

Entre ellas está la gama natural del modelo First, de 20 mm de altura, elaborado a base de polietileno, combinado con hilos rectos y rizados en 4 tonos diferentes, para aportar mayor textura a los espacios. La colección de césped artificial de la firma también incluye una gama premium en diferentes modelos, así como una línea luxury y superluxury con texturas suaves, pero resistentes, que van a juego con cualquier tipo de decoración.

Sumigran ofrece precios asequibles en todos sus productos y realiza presupuestos personalizados a medida para sus clientes. Estos pueden solicitarse a través de su página web.