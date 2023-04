¿En qué consiste la cirugía de presbicia bilateral con lentes multifocales?, por el Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus

La presbicia es una condición común que afecta a todas las personas a medida que envejecen, causando una pérdida gradual de la capacidad para enfocar objetos cercanos.

El hecho de que no tenga cura, fuerza a quienes la padecen a usar gafas o lentillas para leer y enfocar de cerca.

El Departamento de Oftalmología del Instituto Universitario Dexeus ofrece distintos tipos de tratamientos con resultados garantizados, entre los que destaca la cirugía de Presbicia Bilateral con lentes multifocales.

El proceso de operación de la presbicia bilateral La presbicia puede comenzar a afectar a las personas a partir de los 40 años y aumenta gradualmente. Uno de los tratamientos quirúrgicos más útiles para su tratamiento es la cirugía de presbicia bilateral con lentes multifocales.

Esta técnica consiste en la implantación de una lente intraocular multifocal en cada ojo. Estas lentes están diseñadas para permitir una visión clara en todas las distancias, es decir, tanto para objetos cercanos como lejanos e intermedios. La presbicia se produce por cambios en el cristalino y los músculos del ojo, por lo que la operación basa su misión en colocar una lente para sustituir el cristalino, la cual debe ser elegida por el oftalmólogo según el examen ocular.

Una de las grandes diferencias que se pueden encontrar en el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus es que realizan la cirugía de forma bilateral, es decir, ambos ojos en la misma sesión quirúrgica. Entre las principales ventajas destacan que el paciente entra una sola vez al quirófano, en lugar de dos y la recuperación visual es más rápida que si se operan los dos ojos de forma separada.

El proceso quirúrgico dura 30 minutos, en el cual se aplica anestesia local y una leve sedación. Por último, la recuperación no es un factor ligado a muchas restricciones: basta con que los pacientes no levanten peso, realicen movimientos bruscos de la cabeza ni practiquen deportes de impacto durante los primeros días, y cumplan el tratamiento postoperatorio con gotas durante unas semanas para una óptima recuperación.

Este método supone una de las soluciones más convenientes para librarse de las gafas, además de que puede corregir otros problemas visuales como la miopía y el astigmatismo.

La importancia del tratamiento de la presbicia La presbicia no debe de ser una condición que deba pasarse por alto. El hecho de afectar a la vista incide directamente en la calidad de vida de una persona, dificultando actividades como leer, trabajar en el ordenador o usar el móvil, entre otros.

Además, causa fatiga ocular y dolores de cabeza, lo que puede afectar negativamente la productividad en el trabajo y la calidad del sueño. Incluso puede derivar en otros problemas oculares relacionados con la edad, como cataratas y glaucoma. Por eso, el tratamiento de la presbicia debe ser motivo de preocupación para todas las personas que lo sufren.

El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus cuenta con la tecnología más avanzada y especialistas con experiencia en cirugía de la presbicia, ofreciendo una asistencia a los pacientes en la que podrán decidir cuál es la mejor opción para cada caso.