‘Un canto a la justicia’, una obra que pone en jaque al sistema judicial a través de la historia real de una posible víctima de la justicia

Carlos Luaces invita a reflexionar sobre los límites del sistema judicial y sobre cómo la negligencia de quienes lo hacen efectivo puede privar de libertad a un joven inocente.

Un canto a la justicia es una obra del escritor Carlos Luaces y Jimenez-Alfaro que narra la historia real de Mateo, un joven inocente que resulta encarcelado por un delito que más tarde se demostró que no había realizado. “Destacaría de mi libro la sinceridad del caso de mi protagonista y, sobre todo, la injusticia de la "Justicia". El pilar del libro es poner al descubierto la realidad que muchos, y no pocos, inocentes que terminan padeciendo la ignominia y son vilipendiados sin poder tan siquiera demostrarlo o defenderse”, aclara el autor.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar la realidad que esconde el entramado judicial, tal y como asegura Carlos. “La inclinación de la balanza que no es imparcial y con las vendas en los ojos y una espada en la mano derecha cometen en, no escasos casos, lo contrario de lo que debería perseguir el sistema judicial y todo su entramado”, denuncia.

Sinopsis El autor narra la historia verdadera de Mateo, un joven en plena actividad, inquieto y polifacético que muestra siempre su afán por ayudar a los demás, incluso en los momentos más ásperos de su vida. Por circunstancias ajenas a él o, mejor dicho, sin culpa ninguna, se ve envuelto en diferentes circunstancias de su vida en las artimañas policiales que lo llevan a privar de libertad.

Debido a ser una persona que llama la atención por su forma de ser y salir de la cotidianidad de la generalidad, es sospechoso en los diferentes momentos que lo apresan. Aunque Mateo actúa de forma anómala, siempre lo hace para bien y nunca es malvado su actuar. Sin embargo, eso lo lleva al punto de mira de los que, en teoría, buscan perseguir el mal. Sin motivo moral alguno y con irregularidades repletas en el proceder policial e incluso judicial, llevan a Mateo a ser encerrado en la cárcel acusado de ser jefe de una red internacional de tráfico y saqueos de piezas arqueológicas de diferentes partes del mundo. La inocencia probada de Mateo no le restó daño a lo que supone privar de libertad a un inocente y arrojarlo en la prisión sin los más mínimos derechos que la ley le ofrece. De forma veraz y contrastada, se expone la verdad de lo que es llevar a un inocente a la cárcel, para ganar unas dietas, colgarse unas medallas, un ascenso, la ceguera obsesiva de su trabajo o simplemente negligencia. "¿Pretendemos que la justicia sea justa? Tengo dudas al respecto".

Autor Carlos Luaces y Jimenez-Alfaro es un escritor español que reside fuera de España. Es documentalista especializado en botánica, arte y cultura de los países árabes. Inventor, conocedor de economía y política internacional. Habla seis idiomas, entre ellos el árabe, y traduce doce lenguas romances. Pensador, naturalista y gran observador, que lo convierte en un gran conocedor de materias totalmente diferentes entre sí.