Global Training Aviation responde a las preguntas frecuentes sobre la formación de auxiliar de vuelo

Ser tripulante de cabina de pasajeros permite a las personas tener una carrera emocionante en la que crecer personal y profesionalmente. Es una profesión con una alta demanda en que permite generar buenos ingresos mientras viajas por el mundo, se conocen nuevas culturas y viajeros de diversos países. Los requisitos son mínimos, ya que solo se necesita el certificado oficial. Global Training Aviation es un centro de formación con el que se puede obtener la titulación de auxiliar de vuelo.

En general, la función del tripulante de cabina es mantener la seguridad de los pasajeros, además de proporcionar una atención profesional durante el vuelo y mientras el pasaje sube y baja del avión. De la misma manera, tienen un cargo específico en las emergencias, por eso todas las personas interesadas en ser auxiliar de vuelo pueden acceder a la web de GTA para conocer los diferentes cursos disponibles.

Preguntas frecuentes sobre la titulación para auxiliar de vuelo Global Training Aviation ofrece una gran variedad de opciones educativas para desarrollarse como tripulante de cabina. Dado que muchos de los candidatos tienen dudas en cuanto al programa, GTA aclara las más habituales.

Una de las más comunes es si el aspirante debe hablar inglés. El centro de formación contesta "para apuntarse el curso no es necesario un título de inglés, porque todas las clases se realizan en español y el examen oficial AESA es en castellano". Sin embargo, en GTA siempre recomiendan que sus alumnos tengan el inglés como segundo idioma, ya que es un requisito que tienen en cuenta muchas aerolíneas para contratar a su personal.

Por otra parte, el curso tiene una duración de tres semanas de clases en formato intensivo con clase 100 % prácticas. Es por esta razón que el curso para auxiliar de vuelo no se puede llevar a cabo de manera virtual.

También hay estudiantes que se preguntan qué diferencia a Global Training Aviation del resto de las escuelas. La principal diferencia es que dispone de un simulador de emergencias que se utiliza en las clases e incluso se pone en alquiler para que el resto de las instituciones en Madrid ofrezcan este servicio en su programa. De esta manera, GTA se posiciona como una de las mejores escuelas y más competitivas de toda España.

Todas las opciones que ofrece GTA para auxiliares de vuelo Otra de las dudas que tienen los aspirantes es si este curso permite renovar la certificación de tripulantes de cabina de pasajero o TCP cuando está caduca. Para actualizar el certificado, se debe realizar el curso inicial TCP y pasar el examen para poder usar el mismo número de licencia.

En el caso de las personas provenientes de Sudamérica, también es importante que conozcan que no existe una validación de licencias de autoridades fuera de Europa, por eso deben ejecutar el curso de auxiliar de vuelo para poder optar por el certificado AESA.

Global Training Aviation se caracteriza por ser un centro especializado en la gestión educativa para auxiliar de vuelo. Todos los interesados en la Comunidad de Madrid pueden entrar al portal web y solicitar más información.