Publicación de un conjunto de seis relatos que muestra las luces y sombras de todo ser humano, ‘Cicatrices de agua’ de Jordi Mas Rabassa

Como todo buen autor, Jordi Mas Rabassa ha dejado parte de sí mismo en su nuevo libro, Cicatrices de agua, en el que, a través de seis relatos, lleva a sus lectores hacia un viaje de introspección que cambiará su forma de entender el mundo. "Hay partes, que se acercan a la autobiografía y hay otras en las que intento exponer una denuncia, sobre algunos temas que, de un modo, inconsciente, se han convertido en habituales”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una nueva perspectiva del mundo que le ayudará ver la vida de otra manera.

Sinopsis Las cicatrices de agua son las que no se ven. Su transparencia consigue que queden ocultas en cualquier entorno, pero están ahí. El autor desea que los lectores disfruten de estos seis relatos, con la misma intensidad que contiene cada uno de ellos.

En El náufrago insistente, el protagonista demuestra, en un claro reflejo, cómo cualquier entorno familiar puede transformar a una persona en un auténtico sociópata.

En La geometría imposible, el protagonista se verá inmerso en una terrible conjura al comprobar cómo los valores que, un día creyó correctos, se convierten en algo muy distinto a lo que son en realidad.

En Oscuras Delicatessen narra el desastroso destino de un hombre que anhela una vida normal y que, contrariamente, se verá inmerso en un bucle de horror del que no podrá escapar.

En Ai, Gregori!!, el protagonista asistirá a una caída a los infiernos, en toda regla, por culpa de la incondicional entrega al mundo de la política. (Relato inspirado en La metamorfosis de Franz Kafka).

En Evar_13, el protagonista vive una delirante aventura onírica en la que, demudado en un peligroso hacker, experimentará una extraña evolución personal.

En El fruto del expolio, se desarrolla un relato, sin tregua, que se origina en el descubrimiento de la tumba de Tutankamon y que culmina en el ambiente rural del Tarragonès, con misión secreta incluida.

Autor Jordi Mas Rabassa (Barcelona, 1962). Titulado en dibujo y pintura por Escola Massana de Barcelona (Artes y Oficios) y también titulado en distintas disciplinas, inútiles hasta el momento, fomentadas por el INEM, todavía no desarrolladas.

Nómada por vocación, ha viajado por todo el mundo y tiene en su haber una extensa obra plástica que, desde hace años, ha derivado en la labor que desarrolla como creativo gráfico.

Distintas exposiciones de obra plástica y una extensa lista de colaboraciones gráficas, en medios de comunicación nacionales e internacionales, avalan su quehacer cotidiano. Asimismo, sus trabajos en el ámbito de la producción editorial lo han consagrado en auténtico mercenario del píxel y el vector, no en vano siempre dispuesto a afrontar rocambolescos desafíos creativos.

La afición por la escritura es una de sus facetas más personales. Tras un proceso de recopilación de distintos textos dormidos, desde el año 2010, el autor aprovechó el tiempo de confinamiento para escribir esta ópera prima.