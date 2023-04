GRUPO LINKA aporta 10 consejos clave para proteger las contraseñas

La gestión de contraseñas es uno de los factores más importantes a la hora de garantizar la seguridad informática de una empresa. Por este motivo, cuando son deficientes o están mal custodiadas, la seguridad de una organización está en riesgo. Esto se aplica al caso de los usuarios individuales. Hoy en día, los passwords son necesarios para acceder a múltiples servicios, correos electrónicos, cuentas de redes sociales y más.

En este contexto, los profesionales de GRUPO LINKA, que se especializan en servicios como auditorías de ciberseguridad, aconsejan usar un gestor de contraseñas, que es una aplicación que se encarga de guardar nombres de usuarios y claves. Además, a continuación la firma ofrece consejos para crear claves de manera segura.

Consejos para crear contraseñas seguras, por GRUPO LINKA Estos especialistas en mantenimiento informático sugieren usar contraseñas largas y complejas que combinen letras, números y símbolos en al menos 8 caracteres. Además, es importante no repetir claves porque si se produce alguna filtración, todas las cuentas estarán en peligro.

Por otra parte, las contraseñas no se deben compartir ni deben estar integradas por frases comunes que pueden ser deducidas fácilmente por ciberdelincuentes. En este sentido, algunas de las combinaciones más frecuentes e inseguras son “123456” o “qwerty”. Expertos de empresas ciberseguridad también desaconsejan el uso de información personal como nombres, fechas, direcciones o números de teléfono, entre otras posibilidades.

Asimismo, tampoco es seguro conservar las contraseñas en un soporte de papel, ya que alguien puede encontrarlas y usarlas. Otra conducta que hay que evitar es la utilización de las contraseñas que las plataformas ofrecen por defecto y que, por lo general, resultan débiles y fáciles de adivinar.

En cuanto a lo que sí hay que hacer, los profesionales de GRUPO LINKA recomiendan crear contraseñas aleatorias, de manera que no puedan ser adivinadas y, siempre que sea posible, es conveniente emplear los sistemas de autenticación de dos factores.

Gestores de contraseñas Siguiendo los consejos expresados anteriormente, es posible crear contraseñas seguras, pero imposibles de recordar. Por esta razón, es práctico usar un gestor de contraseñas. Estas aplicaciones almacenan todas las claves y nombres de usuarios de manera segura y cifrada a través de una contraseña maestra.

Por lo general, estas herramientas ofrecen acceso online y offline. Además, disponen de un soporte en la nube y suelen venir con la verificación en dos pasos incorporada. También cuentan con la función de crear contraseñas robustas siguiendo criterios de seguridad.

Por último, los usuarios de estas plataformas reciben alertas cuando una contraseña es débil, cuando se ha detectado una brecha en la seguridad o cuando una clave está repetida.

En conclusión, siguiendo los consejos de los especialistas en seguridad informática de GRUPO LINKA es posible crear y gestionar contraseñas seguras para evitar problemas de ciberseguridad.